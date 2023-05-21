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Онопрієнко вперше виграла чемпіонат Європи в індивідуальних змаганнях

Сьогодні 12:48 99 0
Онопрієнко вперше виграла чемпіонат Європи в індивідуальних змаганнях
#Вікторія Онопрієнко

Джерело - Чемпіон.

Українка Вікторія Онопрієнко здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.

Онопрієнко завоювала золото у вправах з обручем. Вона набрала 33,250 балів.

Онопрієнко стала першою українською чемпіонкою Європи в індивідуальних змаганнях з 2005 року. Тоді золото здобула Наталія Годунко у вправах зі стрічкою.

Також це перша особиста медаль для збірної після бронзи ЧЄ-2019, коли Влада Нікольченко здобула бронзу у вправах з булавами.

Для Онопрієнко це перша особиста медаль на чемпіонаті Європи.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики
Баку, Азербайджан
Обруч
21 травня
  • 1. Вікторія Онопрієнко (Україна) 33,250
  • 2. Аді Ася Кац (Ізраїль) 32,600
  • 3. Боряна Калейн (Болгарія) 33,250
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