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Поганяла по корту 6-ту ракетку світу: фантастичні розіграші Ангеліни Калініної у фіналі Мастерса в Римі - ВІДЕО

Дивовижна гра українки через "не можу"!
Сьогодні 02:18 Андрій Дунець 103 0
Поганяла по корту 6-ту ракетку світу: фантастичні розіграші Ангеліни Калініної у фіналі Мастерса в Римі - ВІДЕО
#Ангеліна Калініна, #Єлєна Рибакіна

Джерело - Чемпіон.

Українка Ангеліна Калініна поступилась представниці Казахстану Єлєні Рибакіній у фіналі турніру WTA 1000 в Римі, знавшись через травму на початку другого сету - 4:6, 0:1.

Втім, у цьому матчі наша землячка продемонструвала жагу до перемоги, а також неабияку майстерність у протистоянні з 6-ю ракеткою світу, подекуди дістаючи неймовірні м'ячі. Просто самі погляньте на ці два шикарні розіграші з першої партії.

Відео

Для Калініної це був другий фінал турніру WTA. 26-річна тенісистка - також друга українка, після Еліни Світоліної, яка зіграла у фіналі турніру WTA найвищої категорії. У Світоліної - три фінали та перемоги в усіх (Торонто та двічі - Рим). В оновленому рейтингу Калініна покращить свій персональний рейтинг, щонайменше посяде 25-ту сходинку.

Нагадаємо, в півфіналі Ангеліна здолала росіянку Вероніку Кудермєтову в трьох сетах.

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