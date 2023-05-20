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Вболівальник вдарив суддю у живіт під час матчу чемпіонату України U-19 - ВІДЕО

І скажіть тепер, що львівське дербі - несправжнє
Сьогодні 15:47 Андрій Дунець 441 0
Вболівальник вдарив суддю у живіт під час матчу чемпіонату України U-19 - ВІДЕО
#Львів, #Рух

Джерело - Чемпіон.

В поєдинку юнацьких команд Руха та Львова за рахунку 1:1 на 97-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота гостей. Після цього на поле вибіг злий фанат і вирішив помститися судді неприпустимим чином.

Вболівальник не придумав нічого кращого, ніж ударити головного рефері в живіт. Як повідомляє Tribuna.com, забіякою був Євгеній Михайлів – ексфутболіст Львова, Карпат та тернопільської Ниви, а також рідний брат Романа Михайліва, який є президентом ДЮСШ ФК Львів.

Відео

Пенальті Рух реалізував і святкував перемогу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, напередодні після матчу 1/2 фіналу Ліги конференцій гравці Вест Гема побилися з фанами АЗ.

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