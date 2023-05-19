Гравці Вест Гема побилися з фанами АЗ після півфіналу Ліги конференцій - ВІДЕО

Зовсім не спортивне завершення футбольного матчу

Джерело - Reuters.

Матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій між нідерландським АЗ Алкмаром та англійським Вест Гемом завершився серйозною сутичкою.

Друзі та родичі гравців гостей, які святкували перемогу з рахунком 1:0 (загальний - 3:1) та вихід до фіналу, зазнали нападу з боку фанатів господарів після фінального свистка, повідомляють нідерландські ЗМІ.

Прихильники АЗ зламали огорожу, виникла бійка, в яку намагалися втрутитися футболісти Вест Гема, зокрема капітан Деклан Райс та півзахисник Лукас Пакета.

Відео

🚨🚨 Saïd Benrahma, Lucas Paqueta et Flynn Downes SE SONT BATTUS pour défendre les proches du joueur algérien de West Ham, attaqués par des supporters néerlandais ! 👊🏽



Des " ultras " de l'AZ ont pris d'assaut certaines portes et ont commencé à donner des coups de poing à… pic.twitter.com/Cr1OwGZqbD — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 18, 2023

Поліція та стюарди швидко прибули на місце події, щоб запобігти подальшій конфронтації, і все заспокоїлося через 10 хвилин.

Минулого тижня в Лондоні стався схожий інцидент, коли вболівальники АЗ, включаючи сім'ю тренера Паскаля Янсена, піддалися нападу вболівальників Вест Гема під час святкування гола, забитого нідерландським клубом у першій грі.

У фіналі Вест Гем зустрінеться з італійською Фіорентиною, яка здолала Базель із загальним рахунком 4:3.

Нагадаємо, вирішальний матч турніру заплановано провести 7 червня у Празі (Чехія).

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