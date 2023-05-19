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Рексем — справжня голлівудська історія: як Раян Рейнольдс та Роб МакЕлгенні покінчили з 15-річним стражданням

Розповідаємо про найбільш "попсовий" із "непопсових" клубів
Сьогодні 17:28 Євген Вайлдер 3100 0
Рексем — справжня голлівудська історія: як Раян Рейнольдс та Роб МакЕлгенні покінчили з 15-річним стражданням
Getty Images
#Рейнолдс, #Рексем, #Футбольна ліга

Джерело - Чемпіон.

28 травня 2022-го Грімсбі Таун укотре вийшли вперед у запеклому поєдинку за вихід у фінал плей-оф Національної ліги проти Рексема, забивши переможний мʼяч на 119-й хвилині. Гра завершилась по-справжньому голлівудським рахунком — 4:5. Рексем залишився поза Лігою 2 вп’ятнадцяте поспіль, а суперники врешті-решт виграли фінал, який дозволив їм піднятися до Футбольної ліги.

Але цей сезон для клубу з однойменного міста, що розташоване між Валлійськими горами та річкою Ді Веллі поруч із кордоном Англії, став історичним. Разом із легендарним двобоєм проти Ноттс Каунті, де обидві команди за кілька турів до кінця сезону мали по 100 очок, будуть вписані ще спонсорські контракти з TikTok, популяризація бренду завдяки іменитим власникам, прихід у клуб Бена Фостера та відбитий пенальті на 90+6 хвилині. А також — прямий вихід до Ліги 2. Ага, той самий промоушн — перший за 15 років. 

22 квітня 2023-го Рексем вдома обіграв Борем Вуд з рахунком 3:1 та гарантував собі прямий шлях нагору. Поєдинок підсумували усміхнені обличчя знаменитих акторів Раяна Рейнольдса та Роба МакЕлгенні, котрі говорили за себе. Як і погляди рік тому, коли вони на тому самому місці дивилися, як їхній клуб зупинився за крок до мрії. 

Тепер ця мрія — вже виконане завдання.

Протягом цього шляху було надто багато драми — її повністю можна відчути завдяки документальному фільму Welcome To Wrexham, в який залетів навіть Король Чарльз III з невеличким камео. 

Рексем та його історія (коротко) — перед вами

Для початку — про Філа Паркінсона, який є головним тренером Рексема та зробив усе можливе, щоб ця команда знову опинилася в Лізі 2. Він у тренерській справі вже довго — в лютому стартував 21-й рік, як він вперше став менеджером футбольного клубу. З моменту, коли Філ почав працювати у Колчестер Юнайтед, він побував у ролі тренера Галл Сіті, Чарльтона, Болтона, Сандерленда, а також 18 місяців був асистентом Алана Пардью у Чарльтоні та навіть недовгий період встиг попрацювати скаутом Арсенала в 2011-му.

Про Паркінсона завжди говорили, що він здатен побачити мотивацію та талант, просто подивившись у вічі — неважливо, чи йдеться про персонал, чи про футболіста. Тому 55-річний фахівець завжди наполягав на особистому проведенні зустрічей із тими, з ким буде підписувати контракт Рексем. Так було й у минулих командах, але тут це стало головним пунктом тренера. Навіть якщо для зустрічі Паркінсону доводилося їхати до самого Лондона (а це — 350 кілометрів в один бік), він робив це. 

Ті, хто добре знають Філа, відзначають, що читати людей — це його. Він уміє це та постійно використовує у своїй роботі. Влітку Рексем виконав надважливу місію із залучення гравців, які мають досвід гри у лігах вищого рівня за ту, де перебуває нині їхній клуб. До команди приєднався центральний захисник Джордан Танкліфф (Кроулі Таун, Ліга 2), 38-річний Марк Говард (академія Арсенала, Свонсі, Блекпул, Кардіфф, Шеффілд, Абердін) та Елліотт Лі (Лутон Таун, Чемпіоншип) — усіх їх вдалося вмовити на проєкт, який обіцяв стати ще сильнішим разом із ними. 

Загалом команда підсилилася 14 футболістами — дехто прийшов улітку, дехто (як Бен Фостер, наприклад) вже долучився під час кампанії-2022/2023. 

Паралельно з тим, як команда готувалася до Національної ліги, власники клубу робили кроки, що дозволили стати Рексему, можливо, найбільшим сюрпризом та спортивним феноменом цього сезону. Ідея належала МакЕлгенні, який дуже полюбив документальний фільм Sunderland Till I Die та загорівся ідеєю створити серіал про їхній шлях — той, який клубу з Вельсу ще тільки треба було подолати. 

Перший епізод шоу, який має назву Dream/Мрія, вийшов 24 вересня на Hulu, Disney+ та ESPN+, послуживши свого роду поштовхом не лише для футбольної команди, але й для міста загалом. Стадіон Рексема з кожним матчем та з кожним епізодом, яких у першому сезоні вийшло 18, став іконою та місцем, куди приїжджають туристи. Racecourse Ground (назва арени) тепер зустрічає гостей навіть у дні, коли Рексем грає далеко від Вельсу — і це завдяки телесеріалу. 

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Одночасно з тим, як Рексем впевнено перемагав у Національній лізі, зростала його популярність серед фанатів, а власники клубу стали символом Рексема. Про людей, про місто, про футбольний клуб, про працівників та історію найстарішого клубу Вельсу тепер може дізнатися кожен — й усе завдяки серіалу та новим власникам, які зробили саме цей вибір. 

1 вересня 2022 року Рексем мав найважливіший день у своїй нефутбольній історії — населений пункт отримав статус міста. Це відбулося в конкурсі, який був частиною ювілею країни. Вигравши змагання, де, крім Рексема, було ще декілька десятків претендентів, місто стало сьомим у Вельсі — разом із Кардіффом, Свонсі, Ньюпортом, Бангором, Сент-Девідсом і Сент-Асафом. Це був перший конкурс за 10 років.

В офіційній заяві від королівського двору йшлося, що Рексем здобув це завдяки своїй історії, громадській позиції, історичним спорудам ЮНЕСКО, цінності міста та в тому числі футбольному клубу, який є найстарішим у Вельсі та одним з найстаріших у світі. Офіційна дата заснування клубу “Червоних драконів” — жовтень 1864, понад 158 років тому. І цей, безумовно, фантастичний період припав саме на час Рейнольдса та МакЕлгенні — людей, які стали важливою частиною цієї події.

Авжеж, ці голлівудські зірки й стали частиною святкування, під час якого зустрілися з Карлом III та королевою Каміллою у грудні 2022-го. 

Красивим підсумком цього сезону став домашній двобій Рексема та Ноттс Каунті — обидва колективи мали по сто очок, посідали перше та друге місця в в суперечці за лише одну пряму перепустку в Лігу 2. Матч став найважливішим у сучасній історії “Червоних драконів”, які здобули перемогу 3:2, а Бен Фостер, що прийшов у клуб за декілька місяців до цього, відновив кар’єру та пообіцяв допомогти Рексему у боротьбі за промоушн, відбив пенальті на 90+6 хвилині. Справжня голлівудська казка. 

Істинні емоції ви можете подивитися на каналі самого Фостера. Він є дуже популярним влогером в Англії та знімає свої ігри на камеру. 

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Попереду в Рексема цікаве майбутнє. Вони вже вийшли до Футбольної ліги, клуб став ще більш популярним, а влітку в США відбудуться товариські матчі проти Челсі та Манчестер Юнайтед. Про клуб та його власників говорять в інтернеті, у них беруть інтерв’ю та запрошують зіркових гостей на різні шоу. 

Рексем вже запропонував Ґарету Бейлу відновити кар’єру та пограти один сезон за них у Лізі 2. І хто знає, можливо зірковий футболіст подивиться на історію мрії на прикладі Бена Фостера й захоче востаннє поринути  у справжній, англійський футбол.

Євген Вайлдер, Чемпіон

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