Гравець легендарного Арсенала-2004 забив неймовірний гол із центру поля у Швейцарії - ВІДЕО

А в АПЛ він свого часу забив лише 3 м'ячі за 14 сезонів

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Серветта Ґаєль Кліши забив непересічний гол у матчі 33-го туру швейцарської Суперліги проти Сьона.

Француз на 9-й хвилині гри зробив рахунок 3:0 на користь своєї команди, помітивши, що голкіпер суперників необачно далеко вийшов зі своїх воріт, і пробивши майже з меж центрального кола точнісінько в рамку.

Відео

В підсумку Серветт святкував перемогу з рахунком 5:0 і продовжив посідати 2-ге місце турнірної таблиці, яке дозволяє наступного сезону зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Кліши з 2003 по 2017 роки виступав за клуби Англійської Прем'єр-ліги - Арсенала (був резервним захисником знаменитої непереможної команди Арсена Венґера сезону-2003/04) та Манчестер Сіті. Сумарно нині 37-річний футболіст в Англії провів 325 матчів, у яких забив 3 голи.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua