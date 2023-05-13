Партнер Коваленка забив фантастичний гол Мілану зі штрафного в дев'ятку - ВІДЕО

Спеція здобула вкрай важливу перемогу в боротьбі за виживання

Джерело - Чемпіон.

Спеція нашого Віктора Коваленка перемогла Мілан у матчі 35-го туру італійської Серії А. Головною родзинкою звитяги "біло-чорних" став шикарний гол зі штрафного у виконанні Сальваторе Еспозіто.

Молодий півзахисник завдав удару майже ідеально в дев'ятку воріт Майка Меньяна.

Огляд матчу (таймкод гола - 04:23)

Цей м'яч став останнім у матчі - Спеція перемогла з рахунком 2:0 та зробила свої шанси залишитись в еліті набагато реальнішими, принаймні до неділі зрівнявшись за очками з Вероною, яка посідає 17-те рятівне місце.

До слова, Віктор Коваленко майже всю гру провів на лаві запасних і з'явився на полі аж на 90+3 хвилині.

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