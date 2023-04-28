Пас Ярмоленка допоміг Аль-Айну перевести в серію пенальті фінал Кубка Президента - ВІДЕО

Є спокуса назвати цю передачу повноцінним асистом

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко допоміг Аль-Айну не програти фінальний матч Кубка Президента ОАЕ проти Аль-Шарджі в основний час.

На 56-й хвилині українець разом із партнерами розіграв комбінацію на правому фланзі. Після чого Андрій увійшов до штрафного майданчика і виконав пас, із яким не впорався голкіпер, скинувши м'яч просто на ногу гравцю Аль-Айна - 1:1. Можна вважати це передгольовою передачею.

Ігровий час матчу так і завершився внічию. А в серії пенальті сильнішим був суперник команди українця (13:12), хоча Андрій свої два удари забив.

Нагадаємо, днями Ярмоленко віддав черговий гольовий пас за Аль-Айн. Цей асист став для капітана збірної України 4-м в ОАЕ. Крім того, на рахунку Андрія є 9 забитих голів. Нещодавно, наш вінгер забив уперше після відновлення від травми.

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