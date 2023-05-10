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До збірної України викликали волейболіста, який грав і відпочивав у росії після 24 лютого 2022-го

Останні поєдинки на території країни-агресорки він провів у березні минулого року
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До збірної України викликали волейболіста, який грав і відпочивав у росії після 24 лютого 2022-го
#Збірна України з волейболу

Джерело - Трибуна.

Напередодні чоловіча збірна України з волейболу визначилася з розширеною заявкою на підготовку до Золотої Євроліги. У складі "синьо-жовтих" з'явилося кілька новачків, серед яких - 19-річний діагональний Даніїл Пивоваренко.

Юний гравець представляє іспанський клуб Ріо Дуеро, але найцікавіше, що вже після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Пивоваренко грав у росії за молодіжку новосибірського Локомотива та відпочивав у місцевому SPA-центрі 23-24 березня 2022 року.

На це звернув увагу журналіст Андрій Сеньків у своєму блозі на сайті Трибуна.

Також Сеньків акцентує на коментарі до відповідного фото з інстаграма Пивоваренка якраз від березня 2022-го. Один із користувачів написав: "Круто, мабуть, відпочивати на гарячих джерелах в росії, поки росіяни бомблять твоє рідне місто". Проте Даніїл промовчав.

Скріншоти: ua.tribuna.com

Нагадаємо, збірна України готуватиметься до Золотої Євроліги в Польщі, де й проведе свої домашні матчі у цьому турнірі. На груповому етапі наша команда зіграє проти Бельгії, Хорватії та Північної Македонії – переможець групи вийде до Фіналу Чотирьох.

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