Де Брюйне могутнім ударом з-за меж штрафного зрівняв рахунок у матчі Реал - Ман Сіті в ЛЧ - відео

Бельгієць забив у ворота іншого бельгійця

Джерело - Чемпіон.

Кевін Де Брюйне встановив підсумковий нічийний рахунок (1:1) у першій грі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та Манчестер Сіті.

На 67-й хвилині півзахисник англійського клубу пробив першим дотиком із далекої відстані після пасу Ілкая Ґюндоґана - воротар господарів Тібо Куртуа не зміг врятувати свою команду після удару партнера по збірній Бельгії.

Відео

Матч-відповідь відбудеться 17 травня в Манчестері на стадіоні Етіхад.

Нагадаємо, в другому півфіналі зіграють міланські Інтер і Мілан. Перший матч відбудеться 10 травня, номінальними господарями будуть "россонері".

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua