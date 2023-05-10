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Де Брюйне могутнім ударом з-за меж штрафного зрівняв рахунок у матчі Реал - Ман Сіті в ЛЧ - відео

Бельгієць забив у ворота іншого бельгійця
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Де Брюйне могутнім ударом з-за меж штрафного зрівняв рахунок у матчі Реал - Ман Сіті в ЛЧ - відео
#Кевін Де Брейне, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Кевін Де Брюйне встановив підсумковий нічийний рахунок (1:1) у першій грі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та Манчестер Сіті.

На 67-й хвилині півзахисник англійського клубу пробив першим дотиком із далекої відстані після пасу Ілкая Ґюндоґана - воротар господарів Тібо Куртуа не зміг врятувати свою команду після удару партнера по збірній Бельгії.

Відео

Матч-відповідь відбудеться 17 травня в Манчестері на стадіоні Етіхад.

Нагадаємо, в другому півфіналі зіграють міланські Інтер і Мілан. Перший матч відбудеться 10 травня, номінальними господарями будуть "россонері".

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