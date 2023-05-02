Циганков віддав 4-й гольовий пас за Жирону в матчі з півфіналістом Ліги Європи - ВІДЕО

А забив знову Кастельянос!

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков оформив асист у матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги між Севільєю та Жироною.

На 55-й хвилині гри український вінгер каталонського клубу розважливо скинув м'яч під удар Валентіну Кастельяносу - 2:0.

Цей гол став остаточним - Жирона святкувала виїзну перемогу над учасником півфіналу Ліги Європи (Севілья зустрінеться з Ювентусом 11 та 18 травня). А сам Циганков уже вчетверте віддає результативний пас у складі "біло-червоних", окрім цього, в активі українця є ще забиті 3 голи.

Нагадаємо, Жирона несподівано перемогла Реал із рахунком 4:2 завдяки покеру Валентіна Кастельяноса. Один із голів український воротар гостей пропустив між ногами.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua