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А міг бути ще один м'яч у ворота українського голкіпера...
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Циганков елегантно обіграв 2 захисників Реала, але не зміг забити Луніну з чудової позиції - ВІДЕО
#Андрій Лунін, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков змарнував чудову можливість вразити ворота Андрія Луніна в матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги між Жироною та Реалом.

На 28-й хвилині український вінгер господарів виграв боротьбу за м'яч відразу у двох футболістів мадридської команди - Начо Фернандеса та Едера Мілітао. Втім, після цього не зміг влучити по воротах суперника з вигідної позиції.

Нагадаємо, Жирона несподівано перемогла Реал із рахунком 4:2 завдяки покеру Валентіна Кастельяноса. Один із голів український воротар гостей пропустив між ногами.

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