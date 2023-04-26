А міг бути ще один м'яч у ворота українського голкіпера...

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков змарнував чудову можливість вразити ворота Андрія Луніна в матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги між Жироною та Реалом.

На 28-й хвилині український вінгер господарів виграв боротьбу за м'яч відразу у двох футболістів мадридської команди - Начо Фернандеса та Едера Мілітао. Втім, після цього не зміг влучити по воротах суперника з вигідної позиції.

Нагадаємо, Жирона несподівано перемогла Реал із рахунком 4:2 завдяки покеру Валентіна Кастельяноса. Один із голів український воротар гостей пропустив між ногами.

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