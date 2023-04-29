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Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі святкує 53-річчя

Сьогодні 16:07 Андрій Твердохліб 5209 1
Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі святкує 53-річчя

Джерело - Чемпіон.

29 квітня свій 53-й день народження святкує легендарний американський тенісист Андре Агассі.

Геніальний бунтар

Життя та кар'єра одного з найтитулованіших тенісистів в історії суцільне протиріччя. Геніальна гра на корті та скандальні витівки поза ним, 60 виграних турнірів (8 Великого Шолома - ред.) і падіння на 122 сходинку рейтингу в самому розквіті кар'єри, вживання метамфетаміну (про це зізнався сам тенісист у своїй автобіографії), суперечки з суддями та зверхнє ставлення до суперників (у молоді роки), постійні любовні походеньки та, майже, 20-річний міцний шлюб зі Штеффі Граф.

Андре Агассі став другим після Рода Лейвера володарем "кар'єрного Великого шолома" в "Відкриту еру". Після американця усього три тенісисти змогли повторити унікальне досягнення - Рафаель Надаль, Роджер Федерер і Новак Джокович. Лише Агассі та Надаль змогли виграти усі 4 турніри Grand Slam і Олімпійські ігри в одиночному розряді.

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Агассі є одним з найбагатших спортсменів в історії. Статок Агассі на 2001 рік оцінювався у 200 мільйонів доларів. У 2004 році журнал Forbes помістив Агассі, який заробив сотні мільйонів доларів не лише на корті, але й завдяки рекламним контрактам з такими фірмами, як Nike, Adidas, Head, Estée Lauder Companies і American Express, та отримав п'ять мільйонів тільки за ексклюзивні права на публікацію його біографії, на сьоме місце в списку найбільш високооплачуваних спортсменів. Високі доходи він вкладав у бізнес, зокрема, ставши на паях з Монікою Селеш власником мережі All Stars Cafe.

На початку 90-х років Агассі представив чергову модель фотокамери фірми Canon - Canon 1000D Rebel - назва якої в перекладі на українську означає Бунтар і рекламним слоганом якої було "Імідж - це все.

Скандал

Величезний скандал трапився навколо американця уже після завершення кар'єри. У 2009 році світ побачила автобіографія Агассі - Відверто. У які тенісист зізнався, що в 1997 році вживав наркотичний засіб метамфетамін і обдурив ATP після того, який провалив допінг-тест, заявивши, що випадково випив води з наркотиком з пляшки свого асистента. При цьому, за твердженнями американця, вживання наркотиків було викликано проблемами в особистому житті, а не бажанням підвищити спортивні результати. ВАДА попросила Асоціацію тенісистів-професіоналів (АТР) провести розслідування щодо заяви Агассі. Проте, АТР оголосила, що розслідування не буде, оскільки Агассі вже не бере участі в змаганнях АТР-туру.

Визнання Агассі викликало хвилю критики. Зокрема, росіянин Марат Сафін заявив, що той повинен відмовитися від усіх титулів. З критичними заявами виступили також Роджер Федерер, Рафаель Надаль, Мартіна Навратілова; Агассі відповів критикам проханням спочатку прочитати книгу і лише потім засуджувати його. Зазначимо, реакція не була однозначно негативною: на захист уродженця Лас-Вегасу виступили такі знамениті тенісисти, як Джон Ньюкомб, який наголосив, що прийом метамфетаміну веде не до покращення, а до зниження спортивних результатів, і Євген Кафельников. Підтримав Агассі й відомий тенісний коментатор Бад Коллінз, який висловив захоплення чесним визнанням і заявив, що спортсмен, який став провідним філантропом, заслуговує на поблажливість.

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Зазначимо, що автобіографія Агассі вважається однією з найкращих у своєму жанрі.

Філантроп

У середині 90-х років було покладено початок ще одного важливого аспекту біографії Агассі — його благодійної діяльності. 1994 року він заснував Освітній фонд Андре Агассі — організацію, що декларує своєю метою розбудову публічної освіти в США на зразку власних шкіл і за допомогою впливу на політику штату і держави в цілому, яка до 2011 року зібрала для цієї мети 150 мільйонів доларів у вигляді пожертвувань (надалі фонд візьме участь у фінансуванні не лише власних освітніх проектів Агассі, але й мастабніших починань у галузі публічної освіти). 1997 року засновано ще одну благодійну установу — лас-вегаських Клуб Андре Агассі для дівчаток і хлопчиків, який з часом став забезпечувати безкоштовним першокласним спортивним навчанням до 2000 дітей. 1995 року за свою гуманітарну діяльність Агассі був удостоєний призу АТР "За людяність і благодійність" імені Артура Еша.

2001 року відбулася ще одна важлива подія в житті Андре: під егідою Фонду Андре Агассі засновано Академію підготовки до коледжу Андре Агассі — публічну школу з безкоштовним навчанням, розташовану в найбільш неблагополучному районі Лас-Вегаса. До кінця першого десятиліття нового століття кількість учнів школи (різного віку — від дитячого садка до 12-го класу) досягла 650 осіб. Учні приходять із сімей з підвищеним рівнем соціального ризику й здобувають якісну освіту — у 2009, 2010 і 2011 роках 100 % випускників академії вступили у вищі навчальні заклади.

Важливу роль відіграє участь Агассі в різних благодійних проектах, таких як боротьба зі СНІДом, підтримка фонду медичних досліджень, що займається вивченням причин ракових захворювань, і програма "Глобальна ініціатива". 2009 року до вже чинних благодійних проектів Агассі додався ще один. Разом з іншими знаменитими спортсменами (серед яких Мохаммед Алі, Ленс Армстронг, Джефф Гордон, Джекі Джойнер-Керсі, Маріо Лем'є, Алонзо Моурнінг , Тоні Хоук, Міа Хемм і ще одна тенісистка — Андреа Джегер) він заснував організацію "Спортсмени за надію" (англ. Athletes for Hope), спільна мета якої — сприяти "закріпленню і передачі новим поколінням ідеалів спортивної філантропії". 2011 року повідомлено, що Освітня фундація Андре Агассі спільно з фінансовими корпораціями Citigroup та Intel дала старт проекту з будівництва будівель для 75 нових чартерних шкіл(тип шкіл, лише частково фінансованих і регульованих державою) упродовж чотирьох років. Вартість нового проекту — 750 мільйонів доларів; бувши спрямованим на загальносуспільні потреби, він, проте, не є благодійним і повинен принести прибуток інвесторам.

Прощальний матч

Останній матч у кар'єрі Агассі зіграв на улюблених кортах Флешинг Медоуз на US Open-2006. Напередодні турніру Агассі взяв участь в турнірі АТР у Вашингтоні, але програв вже у першому колі, після чого через загострення травми знову пропустив турніри Мастерс в Торонто та Цинциннаті, і на Флешинг Медоуз вперше з 1997 року виступав несіяним. Перший матч на Відкритому чемпіонаті США Андре провів проти румуна Андрея Павела і переміг у чотирьох сетах. Наступним суперником став посіяний восьмим Маркос Багдатіс, і багато хто передрікав, що це буде останній матч Агассі в кар'єрі. Але 36-річний ветеран здійснив сенсацію, обіграв кіпріота в п'яти сетах 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 7:5 і вийшов у третій раунд. Гру Агассі - Багдатіс фахівці вважають однією з найкращих в історії тенісу.

3 вересня 2006 року в третьому раунді Відкритого чемпіонату США Агассі зіграв свій останній матч у кар'єрі проти німця Беньяміна Беккера, який вийшов з кваліфікації. Програвши в чотирьох сетах, Андре не зміг стримати емоцій і сліз, його проводжали стоячи усі відвідувачі турніру, в тому числі і на інших кортах, до яких він звернувся зі словами подяки.

Кінець епохи - уривок з автобіографії Андре Агассі

Після кар'єри

Зізнання, які зробив Агассі в автобіографії фактично не вплинули на репутацію експершої ракетки світу. У 2011 році Агассі було введено в Міжнародний зал тенісної слави.  Після завершення професіональної кар'єри Агассі продовжує жити з родиною в Лас-Вегасі і займатися бізнесом та іноді разом з дружиною бере участь в турнірах ветеранів.

Цифри

8 - перемог на турнірах Grand Slam (6-й показник в історії)
60 - перемоги на турнірах ATP (10-й показник в історії)
224 - Виграно матчів у турі - (5-й показник в історії)
90,57 - відсоток виграних матчів на Australian Open
54,77 - відсоток виграних матчів у гравців ТОП-10 (10-й показник в історії)
13 - участь в Підсумковому турнірі (2-й показник в історії)
17 - перемог на турнірах категорії Мастерс
101 - тиждень у статусі першої ракетки світу
16 - разів завершив сезон у ТОП-10 (2-й показник в історії)
$31,152,975 - призових за кар'єру (8-й показник в історії)

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