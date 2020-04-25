Джерело - Чемпіон.

6 червня 1999 року, відбувся один з найзнаковіших для України тенісних матчів в історії. Легендарний український тенісист Андрій Медведєв у фіналі Ролан Гаррос зустрічався з американцем Андре Агассі.

Напередодні турніру обидва тенісисти не вважалися фаворитами: Агассі лише почав відновлювати позиції після ганебного 1997 року, який американець завершив на 110 позиції, а Медведєв "провалився" на 100 сходинку в рейтингу ATP.

Із автобіографічної книги Андре Агассі "Відверто".

"Увечері перед фіналом сиджу в готельному номері, дивлюся телевізор. Вимикаю його і підходжу до вікна. Я відчуваю себе хворим. Згадую останні вісімнадцять місяців, попередні вісімнадцять років. Мільйони м'ячів і рішень. Я знаю, що сьогодні - мій останній шанс виграти Відкритий чемпіонат Франції, виграти четвертий Шолом, зібравши повний комплект. Мене лякає перспектива поразки, але і перемога лякає не менше. Чи принесе вона щастя? Чи буде коштувати витрачених зусиль? Чи зможу я розумно нею розпорядитися або бездарно розтрачу. Медведєв теж не виходить у мене з голови. У нього - моя манера гри. Навіть ім'я моє - Андрій. Андрій проти Андре. Я проти свого двійника".

Українець впевнено розпочав гру та розгромив американця у перших двох сетах - 6:1, 6:2. Проте Агассі зумів перехопити ініціативу, не без допомоги Медведєва (протягом усієї кар'єри киянин так і не зміг подолати проблеми з психологією - ред), і виграв три наступні сети (6:4, 6:3, 6:4), а разом з ними й трофей.

Факти

– Американець переміг, поступившись при цьому в основних ігрових показниках. Медведєв виграв загальну кількість очок за матч - 152-144, а по ейсам його перевага була просто приголомшливою - 23-2!

– Агассі став другим після Рода Лейвера володарем "кар'єрного Великого шолома" у "Відкриту еру". Такого не вдавалося навіть Піту Сампрасу, Івану Лендл, Бьорну Боргу, Джон Макінрою, Джиммі Коннорсу та іншим видатним гравцям.

Післяматчеву прес-конференцію Медведєв розпочав словами:

"Програв видатному гравцеві. Для мене це честь. Не те, що програв, а те, що змагався з ним..."

Уже через тривалий час в одному з інтерв'ю українець зізнався:

"Я припустився тактичної помилки. Безглуздо! Якби дали переграти той матч, я б зіграв по-іншому. І напевно б виграв".

А ось що писали закордонні ЗМІ після фіналу:

"Фантастичним фіналом завершився Відкритий чемпіонат Франції! Агассі після матчу відверто плакав від щастя, Медведєв, що упустив шанс вперше виграти турнір Великого шолома, виглядав абсолютно спустошеним. Розігравши останній м'яч (перед цим Медведєв відіграв три матч-боли) тенісисти, чия джентльменська поведінка може служити зразком, по-братськи обнялися, не обмежившись традиційним рукостисканням"

"Дві лисіючих молоді людини у цей недільний день показали теніс XXI століття".

"Навіть програвши, Медведєв здобув тривалі овації, і був, не менш за Агассі, гідний звання чемпіона Ролан Гаррос".

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