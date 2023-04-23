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Ярмоленко віддав черговий гольовий пас за Аль-Айн: з'явилось відео моменту

Але його команда неймовірним чином втратила перемогу
Сьогодні 22:57 Андрій Дунець 53 0
Ярмоленко віддав черговий гольовий пас за Аль-Айн: з'явилось відео моменту
#Аль-Айн, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко оформив асист у матчі 24-го туру Ліги ОАЕ між Бані Ясом та Аль-Айном.

Український вінгер гостей на 61-й хвилині віддав пас Суф'янові Рахімі, якому залишалося вразити ворота, в яких не було голкіпера - 0:2.

Відео

Щоправда, перевагу Аль-Айн не втримав, пропустивши двічі: на 90-й та 97-й хвилинах. Відтак команда Ярмоленка зіграла внічию 2:2 і втратила шанс упритул наблизитись до лідера турнірної таблиці - Аль-Ахлі. Відстань між двома чільними клубами наразі складає 3 очки.

Цей асист став для капітана збірної України 4-м в ОАЕ. Крім того, на рахунку Андрія є 9 забитих голів. Нещодавно, Ярмоленко забив уперше після відновлення від травми.

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