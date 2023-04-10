Ярмоленко забив уперше за Аль-Айн після відновлення від травми - ВІДЕО

Українець потрохи набирає форму

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко довершив розгром Хорфаккана в матчі 22-го туру Ліги ОАЕ.

На 66-й хвилині йому залишалося просто влучити у порожні ворота суперника - 3:0. Цей гол став 9-м для Ярмоленка за Аль-Айн.

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Нагадаємо, український вінгер не грав за Аль-Айн понад місяць через травму, повернувшись на поле 1 квітня в поєдинку з Аль-Ахлі.

Варто також додати, що головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров, за свіжою інформацією відомого журналіста, залишається головним кандидатом на посаду головного тренера збірної України.

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