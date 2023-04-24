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Дівчина дня: колишня хокеїстка Мікайла Демайтер захоплює своєю красою та формами

Сьогодні 21:50 Nastya Bolshakova 490 0
Дівчина дня: колишня хокеїстка Мікайла Демайтер захоплює своєю красою та формами

Джерело - Чемпіон.

Мікайла Демайтер – 22-річна канадська ексхокеїстка та фотомодель, яка поєднує в собі неймовірну красу та спортивний бойовий дух. 

Канадці дуже шанують хокей, тому не дивно, що дівчина такого походження обрала саме цю командну гру. З перших тренувань Мікайлі пощастило грати за Bluewater Hawks, де вона займала воротарську позицію. Трохи згодом Демайтер почала активно вести соціальні мережі, де знайшла свою аудиторію розміром у 2 мільйони підписників. 

Якось хокеїстка почала отримувати багато запрошень від модельних агентств та популярних брендів, на що завжди давала згоду. Модельна кар’єра швидко почала приносити перші грошові плоди, тому Мікайла змінила свій вид діяльності та попрощалася зі спортивною кар’єрою.

Про це дівчина повідомила у своєму Instagram:

"Любий Хокею, настав час прощатися. Треба перегорнути сторінку та перейти до нового розділу мого життя, де вперше ти не будеш моїм головним заняттям. Я хочу подякувати за ті місця, де ми побували разом та за всіх друзів, що ти дав мені. Я та моя родина будемо сумувати за тобою. Ще раз дякую за все!"

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Допис, поширений Mikayla Demaiter (@mikaylademaiter)

З 21 квітня 2019 року дівчина більше не виходила на ковзанку зі своєю командою. Красивими результатами нової діяльності ми можемо насолодитись на світлинах та відео нижче.

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Допис, поширений Mikayla Demaiter (@mikaylademaiter)

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Mikayla Demaiter (@mikaylademaiter)

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