"Я завжди розмовлятиму російською": Алієв розповів, чому не переходить на українську мову - ВІДЕО

Ставлення до мовного питання в ексфутболіста після початку повномасштабної війни, схоже, не змінилося

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець київського Динамо Олександр Алієв відповів на запитання, чому він не переходить на українську мову.

Алієв записав звернення у сторіз свого інстаграма.

"Ви в мене все питаєте, чому я розмовляю російською мовою... Тому, що я завжди розмовляв російською мовою і буду розмовляти. Це особиста справа кожної людини... Я говорив, говорю і говоритиму російською - так, як мені зручно", - сказав Олександр.

Відео

Нагадаємо, 38-річний ексфутболіст збірної України народився в російському Хабаровську, але після початку повномасштабної війни вступив до лав Збройних сил України.

Додамо, що нещодавно Алієв жорстко відповів росіянину Дзюбі, який напередодні похвалив Путіна, а ще раніше - вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua