Відео дня: Девіс потужним лівим боковим відправив Гарсію в нокдаун

У битві непереможних американців Джервонти Девіса та Раяни Гарсії перший нокаутував суперника в сьомому раунді надпотужним ударом по печінці.

Бій пройшов за переваги Джервонти, який у другому раунді потужним лівим боковим відправив Гарсію в нокдаун.

Ryan Garcia should’ve known it was over after gervonta Davis hit him with this LMFAO 😭 pic.twitter.com/ofH6XkNFQo