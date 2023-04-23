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Відео дня: Девіс потужним лівим боковим відправив Гарсію в нокдаун

Сьогодні 08:08 Андрій Твердохліб 132 0
Відео дня: Девіс потужним лівим боковим відправив Гарсію в нокдаун
Getty images
#Джервонта Девіс, #Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

У битві непереможних американців Джервонти Девіса та Раяни Гарсії перший нокаутував суперника в сьомому раунді надпотужним ударом по печінці.

Бій пройшов за переваги Джервонти, який у другому раунді потужним лівим боковим відправив Гарсію в нокдаун.

Поєдинок відбувся в Лас-Вегасі в лімітованій вазі 61,7 кг.

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