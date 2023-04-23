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Сльози Зінченка: 5 потенційних випадків, коли Сашко знову заплаче

Зіркові футболісти – теж люди
Сьогодні 08:00 Андрій Павлечко 151 0
Сльози Зінченка: 5 потенційних випадків, коли Сашко знову заплаче
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко – один з найкращих українських футболістів сучасності. Він є лідером збірної України й одним із "двигунів" лондонського Арсенала. Днями провів свій сотий матч в АПЛ.

Любов уболівальників "канонірів" до Сашка не знає меж: після трансферу українця вони складали про нього пісні, обирали найкращим гравцем місяця двічі поспіль, супроводжували його аплодисментами при виїзді зі стадіону, одним словом – захоплювались. Втім, від любові до ненависті одна результативна помилка, яка може коштувати чемпіонства. В матчі проти Ліверпуля Зінченко дозволив Александер-Арнольду обіграти себе: англієць прокинув м’яч поміж ніг Олександрові, після чого виконав гольову подачу на Фірміно…

Зінченка відразу замінили, а камери впіймали момент, як футболіст плаче на лаві запасних. Фани Арсенала підхопили цей епізод і почали підтролювати Сашка: "У житті є всього три сталі речі: народження, смерть і плач Зінченка". Віктор Леоненко не є палким вболівальником лондонців, відтак теж вирішив поглузувати з гравця.

І справді, Зінченко часто піддається емоціям і пускає скупу чоловічу сльозу. Він плакав на власному весіллі, нагородженні Манчестер Сіті, прощанні з "містянами", пресконференціях і після важливих програних матчів. Цілком імовірно, що Сашко плакав і після матчу з Вест Гемом, у якому Арсенал знову втратив перевагу у два голи й закінчив матч унічию.

Пофантазуймо про випадки, коли вболівальники можуть знову побачити сльози Зінченка.

Манчестер Сіті не захистить чемпіонство

Востаннє лондонський Арсенал ставав чемпіоном Англії в далекому 2004 році. Тоді їм підкорилось унікальне досягнення – "каноніри" жодного разу не програли в чемпіонаті та здобули 13-й титул. Цього сезону лондонці вже програвали, але шанси на чемпіонство поки живі. Арсенал лідирує в турнірній таблиці та випереджає Манчестер Сіті на 5 очкок, проте підопічні Пепа Гвардіоли мають 2 гри в запасі та очну зустріч із конкурентом на Етіхаді.

Втім, фарт Зінченка, з яким "містяни" взяли 4 чемпіонства в останніх 5 сезонах, міг перейти в Арсенал разом з українцем. І якщо лондонці посядуть 1-шу сходинку в АПЛ, під час нагородження на обличчі Сашка можна буде побачити не сльози радості, а горя. Манчестер Сіті – рідна команда для футболіста, відтак залишити її без перемоги в чемпіонаті буде боляче для нього.

"Вибачте, я не можу стримати сліз, тому що це йде зсередини. Я не був готовий до цього дня. Але це життя, і воно триває. Хочу ще раз наголосити, що вдячний усім за те, що ви зробили для мене та для моєї родини за весь цей неймовірний час. Спасибі вам велике", – казав Зінченко, коли покидав Манчестер.

Він не був готовий до дня трансферу, як і неготовий залишити колишній клуб без трофею.

Ротань покине збірну

З приходом Руслана Ротаня на посаду головного тренера збірної України між ним і Зінченком спалахнула іскра. Коуч одразу ж почав нахвалювати футболіста:

"Вважаю, що інтелект Олександра Зінченка – це головний прогрес і нашої команди, і футболу. Я вважаю, чим більше гравців з інтелектом рівня Зінченка, – а це фантастика – тим краще для футболу. Коли такі гравці на полі, футбол для глядачів стає дивовижним".

Захоплення гравцем Арсенала підтверджує і той факт, що наставник віддав капітанську пов’язку в матчі проти Англії саме Зінченкові, а не досвідченому Степаненкові. Сашко теж устиг прив’язатись до нового тренера. Після матчу на Вемблі Зіна дав коментар в якому йдеться, що Ротань наказав їм вірити, що вони зможуть пройти кваліфікацію на чемпіонат Європи.

І коли людина, яка вселила віру не тільки в збірну, а й в самого Зінченка, піде з національної команди, плакати будуть не тільки старці, а й Сашко, котрий і в цьому випадку, не буде готовий до відходу Ротаня.

Програє матч у FIFA

"Зіна вдень і вночі грає на цій приставці, і поки ніхто не зміг його перемогти", – розповідав Едуард Соболь. І справді, Зінченко славиться не лише непоганою акторською майстерністю, а й грою у відомий футбольний симулятор. Напевне, номінальний захисник Арсенала після тренувань залишається допрацювати з джойстиком у руках…

Щойно Сашко перейшов у Манчестер Сіті, він одразу зручно вмостився навпроти консолі. Під гарячу руку українця вже декілька раз потрапляв Рахім Стерлінг. Спочатку Зінченко, перегравши англійця, змусив того повзати на чотирьох і гавкати. Через рік суперник зажадав помститися, але вкотре програв… "Алекс, ти знову найкращий", – казав Стерлінг перед тим, як почав стрибати й знову гавкати за бажанням Зіни.

Олександр також обігрував професійних кіберспортсменів. У травні 2020-го року Зінченко переміг у FIFA 20 українського фіфера, що тоді входив у сотню найкращих кіберфутболістів рейтингу FIFA.gg на PlayStation 4 – Форлана. Після такого можна й зірочку впіймати. І які ж гіркі сльози будуть у Зінченка, коли хтось із партнерів таки здолає його, помстившись за Стерлінга.

Мудрик забере чемпіонство в Арсенала

За підсумком очного матчу Арсенала й Манчестер Сіті "містяни" можуть мінімалізувати відставання до 1-го місця. Тоді шанси на чемпіонство "гарматників" знову будуть виднітися хіба що під мікроскопом. Колишня команда Зінченка спробує забрати своє на Етіхаді й укотре здобути трофей.

Однак списувати завчасно Арсенал не варто. В Манчестері лондонцям потрібно не програти: в ідеалі – перемогти, але й нічия поки стримає Сіті на 2-й сходинці. Втім, навіть за такого результату є шанси формально втратити чемпіонство в наступному матчі: у 34-му турі АПЛ "каноніри" зійдуться у двобої з Челсі. "Сині" зараз не в найкращій формі, але принциповість матчу може змусити їх засяяти новими барвами.

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Ось тут може прийти зірковий час Мудрика. Михайло в розташуванні збірної України сказав, що часто сперечається з Зінченком, якого кольору Лондон, і підкреслив – синього. В матчі проти команди Сашка талановитий вінгер та його команда матимуть змогу довести, що теперішній Челсі може перемагати команди з першої четвірки.

Якщо Мудрик відкриє лік своїм голам в Англії саме в поєдинку з Арсеналом і допоможе "аристократам" перемогти, то, мабуть, сльози Зінченка затоплять Емірейтс. Найжахливіше для Олександра буде те, що їх викличе земляк.

Фото: УАФ

Зінченка обміняють на Тео Ернандеса

В італійських ЗМІ днями поширилась новина, що Арсенал націлений на трансфер французького лівого захисника Тео Ернандеса. Каноніри готові віддати за гравця Мілана 70-80 млн євро та Зінченка або Тірні. "Россонері" навряд відпустять одного з лідерів команди й уже готують документи для продовження контракту з Тео, але ніколи не кажи "ніколи".

В самого Ернандеса може з’явитись велике бажання грати за команду з АПЛ, з чим Мілан не зможе нічого вдіяти. Однак факт того, що Зінченка можуть із легкістю обміняти звучить дико.

"Він привносить щось нове в команду. Його менталітет і здатність робити певні речі дозволяють нам бути непередбачуваними та створювати багато загрози щоразу, коли ми володіємо м’ячем. Він грав проти команд із низьким блоком 200 разів, і це дуже допомогло", – казав Мікель Артета про українця.

Якщо Зінченка дійсно обміняють на Тео Ернандеса, то плакати буде не тільки він, а й усі вболівальники Арсенала. Бо після цього вся похвала в бік українця виглядатиме як "ілюзія величі" й наступні кроки клубу сприйматимуться з особливою обережністю.

Андрій Павлечко, Чемпіон

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