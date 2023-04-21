Дуже жвавий початок матчу на стадіоні Емірейтс

Джерело - Чемпіон.

Арсенал пропустив швидкий гол від Саутгемптона в матчі 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Саутгемптона.

Причиною став неточний пас Аарона Рамсдейла - помилкою воротаря скористався Карлос Алькарас.

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Арсенал - Саутгемптон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ

А вже на 14-й хвилині Арсенал пропустив і другий гол від свого колишнього гравця Тео Волкотта.

На 20-й хвилині Арсенал відквитав один гол зусиллями Габріела Мартінеллі.

Нагадаємо, цей матч є сотим для Олександра Зінченка в АПЛ.

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