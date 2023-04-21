Джерело - Чемпіон.
Арсенал пропустив швидкий гол від Саутгемптона в матчі 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Саутгемптона.
Причиною став неточний пас Аарона Рамсдейла - помилкою воротаря скористався Карлос Алькарас.
Відео
Арсенал - Саутгемптон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ
А вже на 14-й хвилині Арсенал пропустив і другий гол від свого колишнього гравця Тео Волкотта.
На 20-й хвилині Арсенал відквитав один гол зусиллями Габріела Мартінеллі.
Нагадаємо, цей матч є сотим для Олександра Зінченка в АПЛ.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua