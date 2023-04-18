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Мудрик із росії? Іспанський сайт неправильно вказав рідне місто Михайла напередодні матчу з Реалом в ЛЧ

Це вже далеко не перша подібна помилка від іспанських ЗМІ
Сьогодні 19:52 Андрій Дунець 376 0
Мудрик із росії? Іспанський сайт неправильно вказав рідне місто Михайла напередодні матчу з Реалом в ЛЧ
#Реал Мадрид, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - AS.

Перед матчем-відповіддю 1/4 Ліги чемпіонів між Челсі та Реалом іспанське видання AS вирішило присвятити окремий матеріал Михайлові Мудрику. Але зробити це без помилок не вийшло.

В одному з абзаців українця назвали талантом із Краснодара (російського міста), хоча насправді 22-річний футболіст народився у Краснограді на Харківщині.

Це вже не перший схожий фейл від іспанських журналістів. Раніше ресурс Marca перед грою Ліги націй Україна - Іспанія назвав Циганкова Циніковим, Караваєва - Караве, Шапаренка - Шарапенком та не лише.

Нагадаємо цими вихідними Мудрик відзначився розумним гольовим пасом у матчі АПЛ.

Поєдинок між Челсі та Реалом розпочнеться у вівторок, 18 квітня, о 22:00 за київським часом. Перша гра завершилася з рахунком 2:0 на користь мадридського клубу.

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