Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда

Шукаємо відповідь на дуже важливе запитання

Джерело - Чемпіон.

Легенда про сербську леді бере початок з 2019 року. Тоді місцеві новини поширили відео, на якому жінка в народному сербському вбранні танцює на нічній вулиці Белграда. Якщо гукнути її, спробувати заговорити або довго на неї дивитись - накинеться з ножем, але її точність нагадає Артема Бєсєдіна. Ніхто не бачив її обличчя, а коли приїздить поліція, вона безслідно зникає.

А що, якщо українські футболісти, яких нині немає на радарах, займаються всім, окрім футболу - вибрали не той шлях і ховаються під хусткою сербської леді. Хороший хід від Петракова, щоб замилити всім очі, після виклику до збірної Вірменії футболістів з чемпіонату росії... Якщо це дійсно так, то є кілька варіантів, ким може бути "леді", яка жахає жителів Сербії нічними танцями.

Владислав Кулач

Востаннє забивного Кулача бачили, коли той вийшов з офісу Ворскли й поїхав у бік Києва. Це було влітку 2021-го. Динамо зацікавилось футболістом, коли він штампував голи в Українській Прем’єр-лізі сезону-2020/2021. Тоді він став найкращим бомбардиром, забивши 15 голів у 21-му матчі.

А ось до киян приїхав не Владислав Кулач, а футболіст, який часто зазнавав травм і забув, як забивати голи. У футболці Динамо нападник зіграв дуже мало. Напевне, весь час перебування в Києві він мріяв змінити прописку, бо грав тільки в Playstation, де завжди ставив себе в основу.

Фото - ФК Динамо

"Я вирішив залишити Динамо, бо не грав півтора року і це дуже важко. У мене з'явилася пропозиція, я обдумав і погодився. Я радий, що познайомився з хлопцями, командою, але у футбольному плані було не дуже добре", - пояснив нападник свій відхід із Динамо в коментарі Football TIME.

А що заважало грати: конкуренція, травми чи танці на сербських вулицях? Взимку цього року клуб і гравець розірвали контракт. Новою командою Кулача стала азербайджанська Зіра. Дивно, що майже за 2 місяці перебування в клубі Владислав зміг дебютувати тільки 15 березня. На 81-й хвилині він з’явився на полі в матчі проти Салабаха. Можливо, до цього моменту мав інші справи, пов’язані з танцями...

Артем Мілевський

Мілевський (крайній справа) на матчі Динамо - Інгулець (Скріншот - 2+2)

Після скандалу з Дашею Астаф’євою, коли та стверджувала, що Артем вимагав безкоштовну тарілку супу у волонтерському ресторані, Мілевський рідко з’являвся в публічній площині. Але нещодавно в компанії Олександра Алієва завітав на матч улюбленої команди проти "мастодонта" українського футболу - Інгульця.

"Чекав на відкриття МакДональдз" - приблизно б так відповів Мілевський на запитання журналістів про захоплення під час війни, якби вони змогли його спіймати. Тандем Артема Мілевського й Едена Азара розривав би всі фаст-фуди Європи.

Як повідомляє журналіст Ігор Сеймов, Футбольна асоціація Англії мала намір взяти коротке інтерв’ю в Артема Мілевського перед матчем з Україною. Але колишній футболіст, напевно, вважав, що вони не зможуть задовольнити його смакові рецептори. Тому ігнорував усі спроби з ним зв’язатися: не відповідав на дзвінки та не переглядав повідомлення у соціальних мережах і месенджерах.

Артем Бєсєдін

Нападник є вихованцем харківського футболу, а під час річної дискваліфікації його перевиховував колишній футболіст Дніпра Валерій Мандзюк. Та вийти на стежину бомбардирських звитяг не вдалось.

Утім, причину для радості вболівальникам київського Динамо Бєсєдін все ж дав. Узимку цього року на правах оренди Артем перейшов до Омонії. В чемпіонаті Кіпру нападник продовжує робити те, що робив у київській команді. Наприклад, у матчі проти АПОЕЛа він знову не забив і продовжив свою суху серію: у 27-ми іграх цього сезону в усіх турнірах футболіст зіграв понад 1600 хвилин і жодного разу не забив.

Тепер у нього 1608 хвилин без голів, але тренер кіпріотів не перестає довіряти нападнику і бачить його в основі кожного матчу. Бєсєдін навіть віддячив тому гольовим пасом, але забивати голи таки, схоже, не збирається. А що, якщо футбол для Артема лише хобі, а основна його діяльність полягає в танцях на нічних вулицях?

Редван Мемешев

Фото - Д. Руденко

Хто пам’ятає такого футболіста, як Редван Мемешев? Здавалося, що гравець, який довгий час виступав під керівництвом Кварцяного у "Волині", а згодом у львівських Карпатах, не може бути "ватним". Але, на жаль, після проходження школи Віталія Володимировича футболісти вже нічого не бояться. От Мемешев без страху поїхав на заробітки. Наразі він є гравцем бахчисарайського Кизилташа, котрий виступає у прем'єр-лізі чемпіонату тимчасово окупованого Криму.

У 2014 році в одному з коментарів кримськотатарський футболіст сказав: "Вважаю, що Крим – це Україна". Буде дивно, якщо після деокупації півострова Редван виправдовуватиметься тим, що колись називав Крим українським та грав у рідній для себе країні. Але ж як пояснить те, що виходив під російським прапором?

Зараз Мемешев заліг на дно, не дає інтерв’ю і не висловлюється про війну. Не виключено, що в Бахчисараї йому платять мало. Тому є ймовірність, що Редван літає у лояльну до росії Сербію і підробляє, танцюючи нічною вулицею.

Андрій Павлечко, Чемпіон

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