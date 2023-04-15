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У Вірменії підпалили прапор Азербайджану під час відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики - ВІДЕО
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У Вірменії підпалили прапор Азербайджану під час відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики - ВІДЕО

Між країнами існує політична напруга
Сьогодні 13:34 Андрій Дунець 147 0
У Вірменії підпалили прапор Азербайджану під час відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Церемонія відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики у Єревані була затьмарена акцією чоловіка, який вирішив спаплюжити державний символ однієї з країн-учасниць.

Коли відбувалося представлення Азербайджану, із залу раптово вибіг невідомий, схопив прапор цієї держави й підпалив його. 

На інцидент відреагувало МЗС постраждалої країни.

"Засуджуємо спалення національного прапора Азербайджану на церемонії відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики у Вірменії. Викликає стурбованість той факт, що організатори не вжили жодних заходів безпеки проти подібних акцій ненависті. Винні мають бути покарані", - написав у Twitter спікер Міністерства Айхан Гаджізаде, прикріпивши відповідні фото та відео з церемонії.

В Баку вже ухвалили рішення про дострокове повернення членів своєї збірної з Єревану.

Нагадаємо, днями Мінспорту  України опублікувало наказ про заборону збірним України змагатися з росіянами. У зв'язку з цим УАФ очікує роз'яснень уряду щодо участі національної команди у відборі на Євро-2024.

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