Між країнами існує політична напруга

Джерело - Чемпіон.

Церемонія відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики у Єревані була затьмарена акцією чоловіка, який вирішив спаплюжити державний символ однієї з країн-учасниць.

Коли відбувалося представлення Азербайджану, із залу раптово вибіг невідомий, схопив прапор цієї держави й підпалив його.

На інцидент відреагувало МЗС постраждалої країни.

"Засуджуємо спалення національного прапора Азербайджану на церемонії відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики у Вірменії. Викликає стурбованість той факт, що організатори не вжили жодних заходів безпеки проти подібних акцій ненависті. Винні мають бути покарані", - написав у Twitter спікер Міністерства Айхан Гаджізаде, прикріпивши відповідні фото та відео з церемонії.

We condemn burning of national flag of #Azerbaijan at the opening ceremony of the European #Weightlifting Championship in #Armenia. It is worrying that no security measures were taken by organisers against such hate action. Perpetrators should be accordingly punished! #EWC2023 pic.twitter.com/KTfZoM7A6e — Aykhan Hajizada (@Aykhanh) April 14, 2023

В Баку вже ухвалили рішення про дострокове повернення членів своєї збірної з Єревану.

Нагадаємо, днями Мінспорту України опублікувало наказ про заборону збірним України змагатися з росіянами. У зв'язку з цим УАФ очікує роз'яснень уряду щодо участі національної команди у відборі на Євро-2024.

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