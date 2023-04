Церемонія відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики у Єревані була затьмарена акцією чоловіка, який вирішив спаплюжити державний символ однієї з країн-учасниць.

Коли відбувалося представлення Азербайджану, із залу раптово вибіг невідомий, схопив прапор цієї держави й підпалив його.

На інцидент відреагувало МЗС постраждалої країни.

We condemn burning of national flag of #Azerbaijan at the opening ceremony of the European #Weightlifting Championship in #Armenia. It is worrying that no security measures were taken by organisers against such hate action. Perpetrators should be accordingly punished! #EWC2023 pic.twitter.com/KTfZoM7A6e