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Андрій Шевченко, Гаррі Кейн і ще 2 футболісти, які сьогодні святкують День гольфіста

10 квітня, крім всесвітнього дня гомеопатії й інженера-металурга в Бразилії, також відзначають день гольфіста
Сьогодні 12:45 Андрій Павлечко 131 0
Андрій Шевченко, Гаррі Кейн і ще 2 футболісти, які сьогодні святкують День гольфіста
#Гольф, #Андрій Шевченко, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Гольф — спортивна гра, в якій окремі учасники або команди змагаються, заганяючи маленький м'яч у спеціальні лунки ударами ключок, намагаючись пройти відведену дистанцію за мінімальне число ударів. Ця розвага популярна серед футболістів, які виступають в Великій Британії. Виявляється, не всі проводять дозвілля так, як це робить Кайл Вокер. До вашої уваги – футболісти, які можуть сьогодні перехилити чарку на честь "свого" нефутбольного свята.

Алан Ширер

Один з найкращих нападників у історії англійського футболу. Він забив рекордні 260 голів у Прем'єр-лізі за свою приголомливу кар'єру та оформив 11 хет-триків у найвищому дивізіоні. Після закінчення кар’єри недовго шукав, чим буде займатися на пенсії. Душа відразу лягла до темного пива та гольфу.

Ширер навіть зізнався, що під час важливих футбольних матчів не так хвилювався, як під час турнірів з гольфу:

"Не думаю, що я коли-небудь у житті так сильно нервував, як тоді, коли грав у своєму першому турнірі Wentworth BMW Pro-Am. Я виконував пенальті на очах у 90 000 вболівальників на Вемблі у півфіналі чемпіонату Європи, але ніщо не зрівняється з тим, як я стояв на першій лунці разом з Лі Вествудом і Декланом Доннеллі. Я тремтів, як осиковий лист... із 20 000 людей навколо, ви не хочете робити з себе дурня! Мене трусило, коли я ставлю м’яч на трійник. Я стояв за ним і думав, що ніколи не підніму його так високо. Я не міг повернутися назад, якби зміг повернути м’яч на трійник! На щастя, я влучив прямо в центр".

Також колишньому футболісту було доручено влучити у 18 лунок для гольфу на 18-ти різних стадіонах у різних містах для фонду свого імені. Алану вдалося виконати благодійний челендж за допомогою машин, літаків, поїздів і одного гелікоптера. "Виклик на 18 лунок був виснажливим, але чудовим способом зібрати кошти. Це була хороша розминка для дня гольфу Фонду Алана Ширера", – підбив підсумки легендарний нападник.

Гаррі Кейн

Бомбардир збірної Англії і Тоттенгема бачить себе у гольфі після закінчення ігрової кар’єри. Найімовірніше, в цьому виді спорту Кейну швидше вдасться здобути трофей. Зараз гравець зосереджений на футболі, каже, що гольф лише його хобі, але коли мова заходить про професійну кар’єру гольфіста, стверджує: "Ніколи не кажи ніколи".

Влітку минулого року нападник "шпор" взяв участь у довгоочікуваному турнірі з гольфу "Icons Series" у Нью-Джерсі – і його незвичайний, але розкішний удар змусив фанів повідкривати роти. "Я ніколи раніше не бачив, щоб гольф крутився так, але це Гаррі Кейн, тому я люблю його", – написав один з уболівальників у соцмережах.

Футболіст полюбляє відвідувати різні турніри з гольфу. Кейн визнає, що дуже багато часу поза футбольним полем проводить із ключкою в руках. Втім, це дозволяє Гаррі проаналізувати свою футбольну гру і вдосконалити себе.

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Андрій Шевченко

Володар Золотого мяча, напевне, найбільший прихильник гольфу серед українців. У віці 23-х років, коли Шеві порадили іноді відпочивати від футболу, той відкрив для себе гру номер 1. Після футболу, звичайно.

"Футбол – це моє життя, а гольф – це моя любов, симпатія, захоплення. У мене немає прагнення бути найкращим гольфістом, брати призи та кубки. Я граю у своє задоволення. Люблю гольф трішки по-іншому – не так, як футбол. Встав зранку, відвіз дітей до школи, є дві-три години вільного часу – їду на гольф-поле", – зазначає Андрій.

Шевченко, як і Кейн, бере участь у крутих турнірах з гольфу, на яких також присутні інші футбольні зірки. Український бізнесмен Юрій Сапронов, що має гольф-курорт в Харкові, переконаний: ексфутболіст із легкістю б виграв чемпіонат України з гольфу.

Андрій Миколайович каже, що займається цим видом спорту непрофесійно, але трішки прибідняється, бо трофеїв тут у нього більше ніж кубків у музеї Тоттенгема. 2011-го Шевченко здобув срібло чемпіонату України, а у 2013-му став переможцем турніру Queenwood Golf Club в Англії.

Гарет Бейл

"Вельс. Гольф. Мадрид" – такий банер валлійські вболівальники принесли на один з матчів своєї збірної, натякаючи на послідовність важливих речей у житті футболіста. Тоді Бейл "шантажував" Реал викачуванням грошей з їхнього бюджету. Гольф займає особливе місце в серці Гарета, а останніми роками розташований, можливо, вище за футбол. По закінченню футбольної карєри йому пророкували професійну гольф-карєру і, схоже, люди щось трохи знали.

Бейл став учасником турніру AT&T Pebble Beach Pro-AM, про це повідомляв CBS Sports Golazo. Це перше змагання для валлійця, де він зустрівся лише з професіоналами. Метт Фіцпатрік, який є чемпіоном US Open, поділився враженнями після зустрічі з колишнім футболістом: "Це було справді круто. Я вперше офіційно зустрівся з Бейлом. Тож було, очевидно, приємно його бачити. Дуже, дуже сподобалося".

Гарет, ще бувши футболістом, називав гольф більш інтелектуальною грою у порівнянні з футболом. Схоче, він просто хотів думати, а не займатися дурницями, тому і повісив бутси на цвях.

Андрій Павлечко, Чемпіон

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