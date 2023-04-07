Джерело - Чемпіон.

Андрій Шевченко тепло привітав свого наймолодшого сина Райдера-Габріеля з 9-м днем народження.

Легендарний український футболіст опублікував відповідний пост в інстаграмі.

"Вітаємо з 9-м днем народження, Райдере. Ми тебе дуже любимо!" - написав Шевченко, прикріпивши спільне фото з сином.

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Цікаво, що в коментарях до привітань долучилися знамениті ексфутболісти Челсі Джон Террі та Паулу Феррейра, які колись разом із Шевченком виступали за "синіх". А також славетний ірландський нападник Роббі Кін.

Нагадаємо, нещодавно Шевченко відвідав дитячу лікарню "Охмадит", де зіграв у футбол із дівчинкою, яка постраждала від ракетного удару росії (терористичної країни).

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