Відео дня: Шевченко та Ібрагімович тепло поспілкувались на благодійному заході Мілана

Фани "россонері" можуть ностальгічно зітхнути

Джерело - Інстаграм Мілана.

Колишній та нинішній нападники Мілана, українець Андрій Шевченко та швед Златан Ібрагімович, зустрілися на благодійному заході "Play For The Future".

Офіційний інстаграм чинних чемпіонів Італії вирішив оформити миле спілкування двох легенд в окреме відео та підписати його словами "Нема нічого кращого за це".

Відео

Нагадаємо, днями Ібрагімович став найстаршим гравцем в історії відбору чемпіонатів Європи.

Примітно, що напередодні він став ще й найстаршим бомбардиром в історії Серії А, забивши гол у ворота Удінезе.

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