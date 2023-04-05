Забарний дебютував у АПЛ, але не зміг врятувати Борнмут від голу: відео моменту

Бойове хрещення в новій команді пройдено

Джерело - Чемпіон.

Ілля Забарний вперше зіграв за Борнмут у перенесеному матчі 7-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона.

Український центральний захисник вийшов на заміну на 85-й хвилині замість Маркоса Сенесі за рахунку 0:1 на користь суперника, а на 91-й хвилині не зміг завадити Хуліо Енкісо забити другий гол у ворота своєї команди. Цей м'яч став останнім у поєдинку.

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Нагадаємо, Забарний перейшов до Борнмута з Динамо в кінці січня, але до цього вечора ще жодного разу не грав у офіційному поєдинку через тривале відновлення від після травми. За інформацією інсайдерів Ілля отримує в англійському клубі 67 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

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