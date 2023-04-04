Одноклубник Миколенка шаленим дальнім ударом вирвав нічию в матчі з Тоттенгемом - ВІДЕО

Любо-дорого дивитись на такі голи

Джерело - Чемпіон.

Евертон нашого Віталія Миколенка зіграв унічию з Тоттенгемом у межах 29-го туру Англійської Прем'єр-ліги (1:1).

Розв'язка відбулась на 90-й хвилині, коли центральний захисник "ірисок" Майкл Кін завдав несподіваного удару з-за меж штрафного майданчика, зрівнявши рахунок у матчі. Нічия дала можливість Евертону покинути зону вильоту - підопічні Шона Дайча відірвалися від небезпечного 18-го місця на 1 очко.

Відео гола

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Додамо, що Миколенко з'явився на полі на 77-й хвилині, замінивши Шеймуса Коулмена. Українець втратив місце в стартовому складі команди, бо останнім часом хворів.

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