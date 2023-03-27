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Миколенко переніс важку форму коронавірусу

Сьогодні 18:28 151 0
Віталій Миколенко перехворів коронавірусом
Миколенко переніс важку форму коронавірусу
Фото - gettyimages
#Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко переніс важку форму коронавірусу.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

Гравець збірної України також важко відновлюється після перенесеної хвороби.

Миколенко через хворобу пропустив матч Ірисок із Ноттінгем Форест. Після цього Віталій сумарно провів вісім хвилин у двох матчах Евертона (з Брентфордом та Челсі).

Також Миколенко був у таборі збірної України. Захисник відіграв 45 хвилин у спарингу з молодіжкою Брентфорда та 60 хвилин проти Англії у відборі до Євро-2024 (0:2).

Загалом український захисник зіграв за Евертон цього сезону 28 ігор у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

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