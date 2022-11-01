Мілевський – до Василькова: Закрий свій рот, Миколо недороблений

Джерело - Чемпіон.

Артем Мілевський віртуально посварився з відомим журналістом Миколою Васильковим після допрем'єрного показу фільму Володимира Мули "Нація футболу".

Причиною став саркастичний підпис Василькова фото у своєму Інстаграмі, на якому Артем Мілевський, на думку Миколи, мав дещо постарілий вигляд.

"Його видають очі. А, і ще він завжди нормально вбирається. Але ще трошки стресів, і ми втратимо нашого Артема Мілевського, принаймні у тому вигляді, до якого звикли.



Це він на передпрем'єрі Нації Футболу. Складний був показ: двічі гула сирена, двічі всі виходили на парковання і не могли почати сеанс, втретє сирена завила якраз через 10 хв після титрів, дякую, боги! Міля, до речі, під час другої тривоги накивав п'ятами, так себе і не подзирив", - написав Васильков.

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Така характеристика неабияк розсердила ексгравця київського Динамо і він вирішив відповісти у коментарях, і неодноразово. Немає сенсу розшифровувати всі повідомлення Мілевського, у фірмовому некириличному стилі російської мови, а тому можна виділити лише "основну думку":

"Закрий свій рот, Миколо недороблений! Ти ще будеш тут розповідати, клоун..."

Решта бесіди між Мілевським та Васильковим – на скріншоті.

Варто додати, що у Мілевського є давня неприязнь до Василькова ще з часів кар'єри футболіста.

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