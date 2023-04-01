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Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом

Від "золотого хлопчика збірної Німеччини" до резервіста у Туреччині
Сьогодні 08:00 Юлія Охрименко 130 0
Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом
Getty Images
#Озіл, #Реал Мадрид, #Арсенал Лондон, #Збірна Німеччини з футболу, #Месут Езіл

Джерело - Чемпіон.

Поки всі стежили за відбірковими матчами на Євро-2024, у футболі сталася подія, на яку не можна не звернути увагу. Минулого тижня оголосив про завершення кар'єри футболіста Месут Озіл. Попри те, що останній рік німецький півзахисник практично не грав, все одно стає трохи сумно. В такій ситуації не можна не згадати весь шлях одного з найкращих плеймейкерів ХХІ сторіччя.

Перші кроки

Месут народився у сім'ї турецьких емігрантів у німецькому містечку Гельзенкірхен. 1980-ті роки переживали чергову економічну кризу, а сім'я Озіла не стала винятком. Грошей катастрофічно не вистачало. Вже футболістом Реала Месут згадував, що в школі соромився свого бідного житла. Тому, повертаючись додому після уроків, завжди називав водієві шкільного автобуса інший номер більш багатого будинку.

Ганяти м'яч і крутити фінти маленький Озіл почав раніше, ніж навчився читати та писати. Його батько вирішив не закопувати здібності хлопця в землю і відвів шестирічного Месута у футбольну школу. До 17 років талановитий юнак привертав увагу багатьох німецьких клубів. У 2005-му році Шальке випередив усіх претендентів на гравця. Працьовитість та бажання бути найкращим зашкалювали! За два сезони Озіл відіграв 37 матчів.

Месут вирізнявся не лише працьовитістю та талантом, а й дуже складним запальним характером – через півтора року вимагав збільшення зарплати. Не отримавши позитивної відповіді, футболіст попрощався з Шальке, підписавши контракт із Вердером. Саме у складі бременців Озіл підкорив серця вболівальників та став бажаним гравцем для багатьох європейських клубів.

Фото - Getty Images

Сезон-2008/2009 Озіл завершив героєм Вердера. Кубок УЄФА програли Шатареві, а ось Кубок Німеччини "музикантам" підкорився. У фіналі Вердер зустрічався з Баєром, єдиний гол у матчі забив тоді ще молодий герой цього тексту. Того ж року атакувального півзахисника назвали головним відкриттям серед молодих футболістів Бундесліги, а влітку Месут разом із Боатенгом, Хедірою, Ноєром, Геведесом виграли молодіжний Євро-2009. У вирішальному матчі німці не залишили шансів англійцям (4:0). Озіл забив гол і оформив два асисти. Наступний сезон Месут завершив найкращим асистентом чемпіонату Німеччини (16).

2010-й вніс кардинальні зміни до кар'єри футболіста. Месут виблискував на чемпіонаті світу, ставши одним з основних героїв збірної Німеччини. Молодий футболіст підкорив не лише вболівальників, а й Ангелу Меркель, яка особисто прийшла до роздягальні збірної привітати "золотого хлопчика" країни. Озіл був найкращою "десяткою" країни. Повернувшись додому з бронзою мундіалю, гравець отримав пропозиції від клубів, які не могли не покласти око на такого гравця, – мадридського Реала та Барселони.

Найкращий асистент Реала

Озіл підійшов до вибору ґрунтовно. Відвідав Мадрид та Барселону. "Я мріяв грати в Барселоні. Але мій вибір зупинився на Реалі завдяки Моурінью, який особисто мене зустрів і показав, чим живе клуб. Приїхавши до Барселони, я не дочекався зустрічі з Гвардіолою. Це мене розчарувало", – цитує Месута Marca. Союз Моурінью – Озіл – Роналду почав швидко творити дива. Передачі Озіла летіли ліворуч і праворуч. Більше, звичайно, у бік Кріштіану.

"Озіл – геній асистів. Саме він мене зробив найкращим нападником Реала", – зізнавався легендарний португалець.

Фото - Reuters
Перший сезон у Реалі Озіл завершив з 19-ма асистами (у Мессі було більше), а наступної кампанії зрівняв кількість з аргентинцем (в обох по 19). Дует Кріштіану з Месутом розривав Ла Лігу. Турецькому німцеві навіть не треба було дивитися в бік Роналду для гольової передачі, настільки гравці відчували один одного.
Натомість у сезоні-2012/2013 в Озіла багато чого не виходило. Незважаючи на 16 гольових передач, під завершення весни Месут дедалі частіше залишався на лаві запасних. А літо 2013 року розгорнуло кар'єру Озіла в протилежний бік. Казка в Реалі добігла кінця. Роналду неабияк шкодував про це: "Я дуже сердився на Реал за те, що вони дозволили Месуту піти".

АПЛ майже підкорилася

Але не лише провальний сезон і критика Моурінью змусили Озіла ухвалити важке рішення. До Реала прийшов новий головний тренер - Карло Анчелотті. Італієць недолюблював Месута. Півзахисник розумів, що місце в основі він втратить. Підписання Мадридом Гарета Бейла ще більше переконувало, що час іти настав. Остання крапля в ухваленні рішення на користь лондонського Арсенала – це Арсен Венгер, який умовив гравця стати частиною "канонірів".

"Я був упевнений, що Арсену Венгеру мої якості футболіста потрібні набагато більше, ніж Карло Анчелотті", – писав Месут Озіл у своїй автобіографічній книзі.

Фото - Getty Images

Період переїзду до Англії був затьмарений і сімейним скандалом. Батько Месута посварився з Флорентіно Пересом та ще й вимагав від сина величезну суму грошей. Справа дійшла до судових розглядів.

Дивлячись на Месута з м'ячем, важко уявити, що футболіст глибоко в душі дуже вразлива людина. Байдужість Карло Анчелотті та скандал із батьком могли призвести до психологічного провалу. Втім, Венгер виступив у ролі рятівника футболіста. Ця дивовижна людина і тренер переконав Месута, що він дуже потрібен Арсеналу. Звісно, своєрідним антидепресантом був також тріумф зі збірною на ЧС-2014, де Озіл виходив на поле з перших хвилин у всіх матчах.

Три роки Озіл виблискував на "Емірейтс". Сезон-2015/2016 "король пасів" завершив найкращим гравцем "канонірів", а клуб посів друге місце в АПЛ. Однак за білою смугою знову прийшла сіра. Арсенал почав падіння вниз. Разом з ним і Озіл.

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Свій серед чужих

У 2018 році Месут опинився в епіцентрі чергового нефутбольного скандалу, який, природно, спричинив проблеми на полі. До Лондона приїхав Реджеп Ердоган. Месут завжди пам'ятав про своє турецьке коріння. Фотографія Озіла з президентом Туреччини підірвала уми англійських та німецьких уболівальників. Слід згадати, що Європа в ті роки на жалувала Ердогана. На шквал критики футболіст відповів по-турецьки. Месут і не думав просити вибачення або виправдовуватися: "З Ердоганом ми друзі. До політики наша спільна фотографія не має жодного відношення".

Вираз "футбол поза політикою" ніколи не був актуальним. Озіла терміново викликав до Берліна Йоахім Льов (на той момент головний тренер збірної Німеччини). Зустрівся Месут і з Франком-Вальтером Штайнмаєром, який намагався звести скандал до мінімуму. А далі… провал "бундестім" на ЧС-2018. Вболівальники накинулися на Озіла з такою люттю, ніби це особисто він програв той турнір. І це при тому, що в матчі з Південною Кореєю (після якого німці покинули ЧС) Озіл віддав п'ять "гольових"! "Якби нападники реалізували хоча б половину моментів, які створив Озіл, Німеччина пройшла б далі", – захищали футболіста деякі експерти.

Фото - Instagram (@m10_official)

Месут образився: "Якщо ми виграємо – я німець, а якщо програємо – чужий". Насправді, багато хто вважав, що Озіл грає на всі сто, від чого знижується його результативність. "Моя робота з м'ячем і почуття гольових моментів – це турецька частина душі, а самовіддача та дисципліна – німецька", – нерідко повторював гравець. Вболівальники стверджували, що саме друга частина душі часто мовчить. Месут ухвалив ще одне дуже складне рішення – завершив кар'єру у збірній.

Подорож до Туреччини

У 2018 році Арсенал залишила людина, яка вірила в Месута і дозволяв грати так, як він хотів, – Арсен Венгер. На жаль, ні з Емері, ні з Артетою Озіл не порозумівся і не вписався в їхній футбол. Обидва казали в один голос: Озіл не відпрацьовує в обороні. І якщо Венгер знайшов вихід із ситуації, цінуючи якість плеймейкера, наступні наставники не морочилися.

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Можливо, якби Месут був більш зговірливий і з менш гарячим характером, він знайшов би спільну мову з Емері та Артетою. Однак "вільний музикант", як його називали ще у Вердері, не зраджував своїм принципам – грати так, як хоче він. Окрім того, що футболіст нестабільно виступав, він не міг жити без скандалів. Почуття справедливості і в 2020 році змусило Месута вступити в конфлікт з керівництвом, цього разу, Арсенала.

Під час пандемії клуб запропонував гравцям піти на скорочення зарплати, щоби не звільняти персонал. Озіл відмовився, мотивуючи це тим, що виграють лише власники клубу. Критика на хавбека полилася з новою силою. В підсумку Озіл навіть до заявки перестав потрапляти. Як з'ясувалося пізніше, Месут мав рацію: керівництво попрощалося з 60-ма співробітниками, незважаючи на те, що більшість футболістів погодилися на урізання заробітної плати.

Весь сезон Озіл продовжував сумлінно тренуватися з командою, але за матчами стежив із трибун. Гніву вболівальників не було меж: "Озіл – найоплачуваніший футболіст Арсенала, але він не приносить і краплі користі. Отримує гроші лише за задоволення від тренувань".

Футболіст отримував пропозиції від інших клубів. Але вчергове йому було дуже складно ухвалити рішення про розрив контракту з Арсеналом. Літо 2020 року минуло в муках, а взимку 2021-го Месут таки зібрав валізи і вирушив до Туреччини. Півзахисник підписав контракт із клубом, за який вболівав його приятель Ердоган, – Фенербахче.

Фото - Getty Images

Гравець адаптувався до місцевого чемпіонату швидко. Весна та літо пройшли без пригод. Натомість восени Месут надто часто опинявся в запасі через мікротравми. До зими він мало з'являвся на полі. Озіл, напевно, був би не Озілом, якби не потрапив у чергову колотнечу. Під час одного з матчів у перерві тренер попросив Месута почати розминатися. 40 хвилин футболіст готувався вийти на поле, та його так і не випустили. Озіл був такий злий, що кинув манішку в бік наставника.

Не дивно, що контракт із Фенербахче футболіст розірвав і вирушив до Істамбула, де грав украй рідко. Більше відновлювався після травм. Оголошення про завершення кар'єри футболіста – цілком логічний підсумок.

Що далі

Найімовірніше, Месут Озіл не повторить шлях Хаві, Пірло чи Конте. Принаймні найближчим часом. Месут удавно має власний бізнес: 2016 році футболіст представив особистий бренд М10 – спортивного та повсякденного одягу. 2021-го Озіл став креативним директором Concave Asia, виробником бутс.

Можливо, бізнес – одна з причин такого стрімкого погіршення фізичної форми гравця в Туреччині і, як наслідок, прощання з футболом. Ще у Фенербахче президент клубу радив Месуту "менше приділяти уваги справам і більше – футболу".

Озіл може стати і кіберспортсменом: в Арсеналі футболіст увесь вільний час просиджував у геймерському кріслі. Медичний штаб "канонірів" був не в захваті від такого захоплення гравця. Лікарі запевняли, що через довге сидіння за комп'ютером у футболіста часто болить спина і він змушений пропускати матчі. Тепер Озілу ніщо і ніхто не заважає прогресувати у новому виді спорту.

Юлія Охрименко, Чемпіон

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