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Шевченко зіграв у футбол з дівчинкою, яка постраждала від ракетної атаки росії - ВІДЕО

Добро переможе!
Сьогодні 22:18 Андрій Дунець 57 0
Шевченко зіграв у футбол з дівчинкою, яка постраждала від ракетної атаки росії - ВІДЕО
#Андрій Шевченко, #United24

Джерело - United24.

Андрій Шевченко в межах урядового проєкту UNITED24 відвідав дитячу лікарню "Охмадит", де покопав м'яча з 6-річною Мариною.

Дівчинка, яка родом із Херсонщини, постраждала від ракетного обстрілу росії (терористичної країни). Внаслідок цього їй довелось ампутувати ногу.

Шевченко спочатку продемонстрував свою техніку, а потім намагався пояснити дівчинці, як правильно віддавати пас. Марина опиралась на протез, а передачі виконувала здоровою ногою.

Відео

Нагадаємо, що на тлі цього всього президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах збирається допустити російських спортсменів до Олімпіади-2024 і вважає, що потрібно розрізняти тих, хто служить в армії за бажанням.

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