Літачки на Вемблі та звертання до прем'єр-міністра: на матчі Англія - Україна фани провели яскравий флешмоб

Під час матчу 2-го туру кваліфікації Євро-2024 між збірними Англії та України вболівальники гостей подякували британцям за підтримку у війні проти росії та звернулись із закликом збільшити збройну допомогу.

Про деталі акції напередодні поєдинку ексклюзивно розповідав Чемпіон.

На 24-й хвилині гри фани на трибунах запустили синьо-жовті паперові літачки з метою привернення уваги до питання передачі Україні справжніх військових літаків.

Дехто навіть прямо звернувся до прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака:

Фото: Associated Press

"No time to wait. We need F-16" — England and Ukraine footballers in joint photograph at Wembley...#StandWithUkraine pic.twitter.com/5EEZwyvGgI