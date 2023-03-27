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Літачки на Вемблі та звертання до прем'єр-міністра: на матчі Англія - Україна фани провели яскравий флешмоб

Сьогодні 13:23 Андрій Дунець 181 0
Обіцяна акція відбулась
Літачки на Вемблі та звертання до прем'єр-міністра: на матчі Англія - Україна фани провели яскравий флешмоб
#Збірна України з футболу, #збірна Англії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Під час матчу 2-го туру кваліфікації Євро-2024 між збірними Англії та України вболівальники гостей подякували британцям за підтримку у війні проти росії та звернулись із закликом збільшити збройну допомогу.

Про деталі акції напередодні поєдинку ексклюзивно розповідав Чемпіон.

На 24-й хвилині гри фани на трибунах запустили синьо-жовті паперові літачки з метою привернення уваги до питання передачі Україні справжніх військових літаків.

Дехто навіть прямо звернувся до прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака:

Фото: Associated Press

Також перед початком гри на трибуні українського сектору було розгорнуто великий банер із символічним зображенням Короля Чарльза ІІІ, який тримає в руці паперовий літак.

Що ж до самого футболу, то збірна України поступилася Англії з рахунком 0:2. Після гри серед фанів було чимало невдоволень дивною заміною із виходом на поле Євгена Коноплянки.

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