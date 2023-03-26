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Ярмоленко не зіграє, а Сидорчук вийде у старті: ChatGPT спрогнозував склад збірної України на матч з Англією

Сьогодні 13:45 Андрій Дунець 2138 0
Маємо думку найбільш неупередженого експерта
Ярмоленко не зіграє, а Сидорчук вийде у старті: ChatGPT спрогнозував склад збірної України на матч з Англією
#Збірна України з футболу, #Олександр Зінченко, #Роман Яремчук, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Напередодні матчу між збірними Англії та України у відборі на Євро-2024 ми звернулися до технологій, аби спробувати передбачити стартовий склад нашої команди.

ChatGPT - це чат-бот зі штучним інтелектом, останнім часом набув популярності в різних сферах діяльності людей завдяки безпрецедентному вмінню точно відображати інформацію. Подекуди його навіть використовують для жартівливого контенту. У нас же справа максимально серйозна, тож погляньмо, що напрогнозував розумний робот.

Воротар: Андрій Лунін

Несподіваний вибір, позаяк людські експерти одноголосно заносять до стартового складу голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна, який має значно кращий ігровий тонус, ніж воротар Реала. Невже на вибір штучного інтелекту так сильно вплинула розгромна поразка "гірників" у Лізі Європи, в ході якої Трубін пропустив цілих 7 м'ячів?

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Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко

ChatGPT вважає, що центральний оборонець Динамо Попов виглядатиме більш органічним на Вемблі, ніж його колега за амплуа із Дніпра-1 Олександр Сваток. Місце Миколенка ліворуч теж не піддає сумнівам - здається, Олександрові Зінченку таки доведеться прилаштуватися в центрі поля.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Віктор Циганков

І справді, Зінченко, на думку нашого експерта, зіграє в середній лінії - очевидно, розташується над Степаненком та Сидорчуком, які цементуватимуть Підступи до власного штрафного майданчика. Лівіше гратиме Маліновський, праворуч - Циганков, який щойно став батьком. Невідомо, чи врахував цей приємний фактор штучний інтелект.

Нападники: Роман Яремчук

ChatGPT або є персональним фаном форварда Брюгге, або не бачив його останні матчі. Або і те, і те. Невдала гра Яремчука та регулярні промахи зі супервигідних позицій - не аргумент для штучного інтелекту. Артему Довбику доведеться спочатку посидіти на лавці.

Отже, маємо наступний підсумковий склад (за схемою 4-2-3-1):

Лунін - Караваєв, Попов, Матвієнко, Миколенко - Степаненко, Сидорчук - Циганков, Зінченко, Маліновський - Яремчук.

Правильність прогнозу нашого експерта зможемо перевірити в неділю, 26 березня, ближче до 19:00 за київським часом.

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