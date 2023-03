Безлад у Неаполі: суперники збірної України стартували у відборі на Євро-2024

“Не знаю, чим ми заслужили на таке покарання”, “Я б не побажав цього своєму найлютішому ворогові”... Коментарі журналістів та вболівальників у італійському інтернеті перед стартом матчу проти збірної Англії були одностайними – національний гімн Італії у виконанні співака Джіджі Д’Алессіо та його друга-репера Клементіно не могли сподобатись нікому, хто мав слух чи бодай мінімальне відчуття смаку.

Втім, цю прикру подію затьмарив не менш карколомний виспів гімну гостей: виконавиця почала заводити перші слова з "Боже, бережи Короля" ще до того, як на стадіоні увімкнулась музика.

making our dirge of a national anthem sound even worse than usual takes some doing, but over in Napoli 👇🏻👇🏼👇🏽#ITAENG 🇮🇹 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/zSF2kmf3RV