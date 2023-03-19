Харизма, комунікабельність, але й непорозуміння: як скандалить Ігор Йовичевич

Хорватський тренер часто потрапляє у конфліктні ситуації

Джерело - Чемпіон.

"За останній час є приклади і Манчестер Юнайтед, і Лейпцига. Ми, щонайменше, забили гол, а вони навіть не забили", - сказав Ігор Йовичевич після матчу з Феєнордом. Також він перепросив українських уболівальників за розгромну поразку й пообіцяв зробити висновки.

У хорвата завжди була крута преса, вміння правильно себе подати створило йому хорошу репутацію. Йовичевич має гарний вигляд, стильно вдягається, завжди привітний і розмовляє українською. Це дивно не тільки для українських тренерів, а й для тих, хто приїхав до нас працювати з-за кордону. Саме тому Йовичевич здається ідеалом, тим на кого потрібно рівнятися. Але й хорват перейняв у наших тренерів те, що вони роблять найкраще, - скандалять.

Важко уявити доброзичливого Ігоря Йовичевича в епіцентрі конфлікту, але насправді він часто туди потрапляє.

Скандал із Целе

Після львівських Карпат, де Йовичевич не зміг порозумітися з керівництвом і подав у відставку, його чекав новий виклик. У вересні 2016 року колишній генеральний директор львів’ян Ігор Дедишин став членом ради правління словенського Целе. Довго не думав і запросив Йовичевича тренувати команду.

Загалом хорват не провалився, закінчив сезон на 5-му місці, але через те, що українські інвестори не виконували своїх прямих обов’язків, звільнили всіх. Спочатку додому відправили Дедишина, а за місяць і Йовичевича. В Целе готові були заплатити хорвату зарплату за два останні місяці, але той не збирався їм пробачати два роки контракту. Саме тоді Йовичевич почав скаржитись на булінг зі сторони клубу.

"Почалася справжня травля. Мені надіслали електронний лист із проханням провести аналіз минулого сезону, оцінити здатності кожного гравця команди, їхній потенціал у технічному та фізичному аспектах. Також мені треба було надіслати їм план підготовки до наступного сезону, вказавши характеристику кожного футболіста. А тим часом клуб покидали гравець за гравцем. Переді мною поставили вимогу – приїхати в Целе для зустрічі, хоча в той час у мене була відпустка. Сказали, якщо не приїду – буду покараним. Вони звільнили увесь мій тренерський штаб" - зізнавався Йовичевич хорватській пресі.

У Целе сказали, що слова тренера не відповідають дійсності, а сам тренер одразу після сезону покинув команду не попрощавшись. Клуб вийшов у публічний простір із поясненням:

"І це був Ігор Йовичевич, у якого було в Целе практично все. Фантастична квартира вищого класу. Харчування в трьох кращих ресторанах міста (їжа та напої у необмеженому обсязі). Все це підтверджується підписаними чеками. Ми могли б і надалі все це гарантувати йому, ми завжди чинимо по-людськи. Ми винні Йовичевичу лише одну зарплату, все інше йому виплачено. Ігор лишається і досі тренером нашого клубу, зробимо все, щоб виконати свою частину контракту. Але за всю історію Целе ніколи не зіштовхувався з такою поведінкою. Наш клуб не заслуговує на таке відношення до себе".

Хорватський фахівець навіть хотів іти до суду, але пропозиція загребського Динамо швидко змінила плани тренера.

Курси української мови для Селезньова

Після швидкого звільнення з посади головного тренера загребського Динамо Йовичевич повернувся до роботи в Україні. Цього разу - в СК Дніпро-1. Тренер зміг вибудувати у Дніпрі щось схоже на футбол, але все прийшло не відразу. Були матчі, де в команди багато виходило і в хорвата здавали нерви.

В 9-му турі УПЛ сезону-2020/2021 Дніпро-1 вдома поступився Колосу, хоч на папері виглядав переконливіше. В тому матчі Євген Селезньов уперше після повернення забив на Дніпро-Арені, а в другому таймі рахунок став 0:2. Того дня в Євгена теж було не все гаразд із нервами: він чіплявся до фанів, сперечався з арбітрами й конфліктував із суперниками. Вже тоді в пріоритеті був бокс. Після матчу в футболіста і тренера відбувся короткий діалог, в ході якого Йовічевіч попросив Селезньова розмовляти з ним українською мовою.

Гравець розповів про початок конфлікту:

"Спочатку я попросив його англійською, щоб він не тиснув на суддю. Як я сказав? "Coach, please to easy". Я вже не пам'ятаю, як я точно сказав. Я його дуже поважаю, як тренера, ще коли він був у Карпатах. Але він каже, що я повинен розмовляти з ним українською мовою. Так я нікому нічого не винен".

Сам Йовичевич згодом теж дав коментар щодо цього:

"Я вважаю його дуже хорошим футболістом. Поважаю його кар'єру. Те, що сталося між нами, - це футбол. У нього тоді був пульс 200, а в мене 240. Ми повинні поважати один одного. Він продовжує добре працювати, це один із футболістів, яких мені хотілося б мати в команді".

Як повідомляв Ігор Циганик, наступного дня після матчу Селезньов відправив Йовичевичу повідомлення з вибаченнями.

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Гучна втеча з Дніпра-1 до Шахтаря

Пристрасті щодо переходу Йовичевича в Шахтар вирували довго. В Дніпрі-1 його ще до призначення головним тренером "гірників" охрестили зрадником. Юрій Береза не ліз у кишеню за словами, коментуючи пости в коментарях про хорвата. Вже після того, як Йовичевич очолив Шахтар, на офіційному сайті Дніпра-1 вийшло ціле розслідування: "NEPOŠTOVANJE I IZDAJA ВІД ЙОВІЧЕВІЧА ТА ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ ФК "ШАХТАР"".

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну хорват із родиною всім серцем підтримували нашу країну. А ще він запевняв СК Дніпро-1, що залишиться працювати в команді на сезон-2022/2023, але не встояв від благань "коханки" і покинув футбольну сім’ю.

"Мій контракт з Дніпром-1 ще діє, і я бачу себе тренером цього клубу і в майбутньому. З того часу, як все почалося, я отримав багато пропозицій, мені постійно хтось дзвонить, але я всім відмовив, і далі відмовлятиму. Я не можу просто так піти, це було б несправедливо до тих людей, до клубу, до всього, що переживають українці, я не така людина. Мої думки та серце з ними, я вірю, що скоро ми знову будемо разом, гратимемо у футбол і продовжимо там, де зупинилися. Я поки не думаю про те, щоб покинути клуб. Звісно, ​​якщо все це, не дай боже, триватиме, то подивлюся, що буде, але зараз я, безперечно, тренер Дніпра-1 і хочу залишитися", - заявляв в одному інтерв’ю Йовичевич.

Згодом хорватський фахівець почав отримувати дедалі більше дзвінків від Шахтаря. Річ у тому, що тоді час доля Де Дзербі в клубі була невідома - Палкін гадав на ромашці "залишиться/не залишиться". Італієць не залишився.

Як повідомляли дніпряни, Йовичевич перестав відповідати на дзвінки Берези. Пізніше вийшов на зв’язок і сказав, що на пошту надійшла пропозиція очолити Шахтар, але до цього моменту жодних перемовин із донецьким клубом не вів. 28 червня 2022 року Шахтар скористався Додатком №7 від УЄФА, який передбачає призупинення контракту легіонерів, а 14-го липня гірники офіційно представили Йовичевича головним тренером.

"Йовичевич проявив себе, як справжній кріт, причому ще задовго до своєї презентації в якості головного тренера Шахтаря", - написав Дніпро-1 на своєму офіційному сайті.

"Незапланована" поїздка в Кривий Ріг

Щоб спростити собі життя після першого матчу проти Феєнорда в Лізі Європи, Шахтар запропонував Кривбасу зіграти матч у Львові. Команда Юрія Вернидуба очікувано відмовила й чекала "гірників" у себе вдома. Без обіймів і короваю, що зробило матч напруженим.

Після першого тайму в Кривому Розі Йовичевичу не сподобалось рішення головної арбітрині матчу Катерини Монзуль в одному з ігрових епізодів. Хорват вказав їй на її неправоту в підтрибунному приміщені. За Катерину заступився віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін, сказавши, що фолу в тому епізоді не було. Йовичевич не підбирав слів і послав того за російським кораблем, повідомляв Михайло Співаковський.

Фото - ФК Кривбас

Після матчу відбулась пресконференція, на яку прийшов і Гагарін, щоб поставити запитання Йовичевичу:

"У мене особисте питання. Можливо, навіть риторичне. Як ви вважаєте, чи це нормально, чи це гідно для тренера вашого рівня – послати н###й віцепрезидента Кривбаса? Навіть будь-якого працівника клубу посилати н###й. Не тиснути руку – я це зʼїм, але посилати н###й… Я не вважаю, що це гідна поведінка тренера, який представляє нашу країну, розмовляє українською мовою. Ви послали мене н###й українською, але це не скасовує цього. Можете навіть не відповідати".

Йовичевич відповів:

"Я абсолютно згоден з вами. Це були чисто емоції. У той момент я навіть не знав, що комусь щось говорю. Ви тут праві. Прошу вибачення, якщо я зашкодив вашому авторитету. Але ви тем мусите розуміти, що всі ми – люди, ми маємо емоції. У деяких епізодах емоції можуть переповнювати. Якщо й було так, то я вас пробачаю (ймовірно, малося на увазі "прошу вибачення" – прим.). У майбутньому це не повториться. Футбол – це емоції. Ще раз вибачте".

Андрій Павлечко, Чемпіон

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