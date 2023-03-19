Циганков - бог: фанати Жирони просто в захваті від історичного дубля українця!

Джерело - Чемпіон.

У межах 26-го туру Ла-Ліги Віктор Циганков оформив дубль у ворота Райо Вальєкано. Від авторитетних порталів WhoScored та Sofascore правий вінгер отримав оцінку 8,4 та 8,7 та став найкращим гравцем матчу.

Вболівальники Жирони просто в захваті від гри українця. Фани не стримували своїх емоцій у коментарях під постами офіційного твіттера Жирони, присвяченими Циганкову.

Огляд постів та коментарів

VIKTOOOOOOOOOOOOOR, VIKTOOOOOOOOOOOOOR, VIKTOOOOOOOOOOOOOR, TSYGANKOOOOOOOOOOV! — Girona FC (@GironaFC) March 18, 2023

"Цей чоловік просто з'їхав з глузду!"

"Найкраще підписання"

"Просто найкращий"

В одному з твітів Жирона дала прізвисько українцю - "ЦиГОЛков".

"Страйкер"

"Він був найкращою частиною гри"

"Слава Україні!"

😳 Fes el que vulguis, Viktor. pic.twitter.com/cZBMkDnSz8 — Girona FC (@GironaFC) March 18, 2023

"Роби, що хочеш, Вікторе"

"Віктор - Бог, і тепер нам потрібен хтось з клубу, щоб робили заяву на суддів"

"Вітя, Вітя Ц-И-Г-А-Н-К-О-В!!!! Слава Україні! Дякуємо Іспанії за підтримку. Маріуполь - Україна"

"Ми повинні добре піклуватися про нього, цей маленький с***й син хорош"

Нагадаємо, Віктор Циганков став першим українцем в історії, який оформив дубль у вищому дивізіоні чемпіонату Іспанії та шостим українцем, котрий забив у Ла-Лізі.

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