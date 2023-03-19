Циганков - бог: фанати Жирони просто в захваті від історичного дубля українця!

Джерело - Чемпіон.
У межах 26-го туру Ла-Ліги Віктор Циганков оформив дубль у ворота Райо Вальєкано. Від авторитетних порталів WhoScored та Sofascore правий вінгер отримав оцінку 8,4 та 8,7 та став найкращим гравцем матчу.
Вболівальники Жирони просто в захваті від гри українця. Фани не стримували своїх емоцій у коментарях під постами офіційного твіттера Жирони, присвяченими Циганкову.
Огляд постів та коментарів
VIKTOOOOOOOOOOOOOR, VIKTOOOOOOOOOOOOOR, VIKTOOOOOOOOOOOOOR, TSYGANKOOOOOOOOOOV!— Girona FC (@GironaFC) March 18, 2023
- "Цей чоловік просто з'їхав з глузду!"
- "Найкраще підписання"
- "Просто найкращий"
В одному з твітів Жирона дала прізвисько українцю - "ЦиГОЛков".
☝️ 𝐓𝐒𝐘𝐆𝐎𝐋𝐊𝐎𝐕 ☝️ pic.twitter.com/tQOVC82og2— Girona FC (@GironaFC) March 18, 2023
- "Страйкер"
- "Він був найкращою частиною гри"
⚽️ 52' GOOOOOOOOOOOOL DEL GIRONAAAAAAAA! GOOOOOOOOOOOL DE TSYGANKOOOOOOOV!@RayoVallecano 2-2 Girona FC #RayoGirona pic.twitter.com/owdzJzPn3c— Girona FC (@GironaFC) March 18, 2023
- "Слава Україні!"
😳 Fes el que vulguis, Viktor. pic.twitter.com/cZBMkDnSz8— Girona FC (@GironaFC) March 18, 2023
- "Роби, що хочеш, Вікторе"
- "Віктор - Бог, і тепер нам потрібен хтось з клубу, щоб робили заяву на суддів"
- "Вітя, Вітя Ц-И-Г-А-Н-К-О-В!!!! Слава Україні! Дякуємо Іспанії за підтримку. Маріуполь - Україна"
- "Ми повинні добре піклуватися про нього, цей маленький с***й син хорош"
Нагадаємо, Віктор Циганков став першим українцем в історії, який оформив дубль у вищому дивізіоні чемпіонату Іспанії та шостим українцем, котрий забив у Ла-Лізі.
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