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Циганков - бог: фанати Жирони просто в захваті від історичного дубля українця!

Сьогодні 12:16 Nastya Bolshakova 941 0
Циганков - бог: фанати Жирони просто в захваті від історичного дубля українця!
#Жирона, #Віктор Циганков, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

У межах 26-го туру Ла-Ліги Віктор Циганков оформив дубль у ворота Райо Вальєкано. Від авторитетних порталів WhoScored та Sofascore правий вінгер отримав оцінку 8,4 та 8,7 та став найкращим гравцем матчу. 

Вболівальники Жирони просто в захваті від гри українця. Фани не стримували своїх емоцій у коментарях під постами офіційного твіттера Жирони, присвяченими Циганкову.

Огляд постів та коментарів

  • "Цей чоловік просто з'їхав з глузду!"

  • "Найкраще підписання"

  • "Просто найкращий"

В одному з твітів Жирона дала прізвисько українцю - "ЦиГОЛков".

  • "Страйкер"

  • "Він був найкращою частиною гри"

  • "Слава Україні!"

  • "Роби, що хочеш, Вікторе"

  • "Віктор - Бог, і тепер нам потрібен хтось з клубу, щоб робили заяву на суддів"

  • "Вітя, Вітя Ц-И-Г-А-Н-К-О-В!!!! Слава Україні! Дякуємо Іспанії за підтримку. Маріуполь - Україна"

  • "Ми повинні добре піклуватися про нього, цей маленький с***й син хорош"

Нагадаємо, Віктор Циганков став першим українцем в історії, який оформив дубль у вищому дивізіоні чемпіонату Іспанії та шостим українцем, котрий забив у Ла-Лізі.

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