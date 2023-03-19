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Питання вирішене, але буде цікаво: головні інтриги матчу Барселона – Реал

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«Блаугранас» за крок від бажаного ляпаса «вершковим»
Питання вирішене, але буде цікаво: головні інтриги матчу Барселона – Реал
Getty Images
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Сутичка мадридського Реала й каталонської Барселони набула звичних відтінків із плинністю поточного сезону. Після того, як "синьо-гранатові" останніми роками від заклятого друга отримували регулярних тумаків, та й взагалі у показниках успішності суттєво просіли, цієї кампанії зуміли зробити вагомий ривок і тепер мають перевагу над конкурентом.

Навіть більше — стратегічний козир Барселона отримала після перемоги в дуелі сторін у сутичці за Суперкубок країни. Нині ж "кулес" мають вже +9 у Ла Лізі. Однак вважати, що в чемпіонаті Іспанії на вищому щаблі таблиці тепер нема за чим та ким спостерігати, буде великою помилкою. В одній із вічних суперечок сучасності завжди є про що поговорити. Що ми перед особистою зустріччю сторін і зробимо.

Каталонський голод перемог проти мадридського надлишку успіхів

Часи домінування і навіть гегемонії неперевершеної тікі-таки залишилися в минулому. Після падіння ідеалів одного з найбільш затребуваних стилів у історії футболу посипалася й Барселона. За останні майже чотири роки "блаугранас" поклали у скарбничку клубного музею лише два титули — нікчемно мала кількість досягнень для "більше ніж клубу". 

На противагу принциповому опоненту мадридці за цей часовий відтинок взяли пять трофеїв різного рангу, а головне — диктували умови і всередині Іспанії, і на міжнародній арені. Проте втриматися на вершині значно важче, ніж її досягти. Ступінь мотивації, азарту, психологічної самостимульованості футболістів Барселони на сьогодні значно вищий, ніж у мадридців. Однак "бланкос" минулими місяцями втратили на внутрішній арені занадто багато, аби нехтувати шансом повернутися в гонку за титул. Та ще й на полі суперника.

Молодь — прагне, досвід — вирішує?

Нинішня Барселона — один із "наймолодших" клубів вищої ліги Іспанії. Мова про показник середнього віку команди (25,2). Дивуватися не доводиться — в колективі, де заправляють Бальде, Педрі, Гаві, Фаті, Торрес та інші вельми перспективні на своїх позиціях хлопці, інакше бути не може. 

Фаті, Педрі та Гаві (Фото - ФК Барселона)

Однак молодість, як відомо, є порою сподівань, максималізму, але й неодмінних помилок. В цьому сенсі Реал з його аналогічним показником у 27,9 дасть фору одвічному ворогові. Алаба, Карвахаль, Кроос, Модрич та Бензема — давно сформовані майстри, які знають про Гру все.  

Календар — для перемоги "кулес"

Плюс дев’ять у змаганні з Реалом за чемпіонство — серйозна перевага, проте куди більш важливим фактором майбутнього тріумфу може виявитися список майбутніх суперників шукачів титулу. І тут перевага на боці каталонців. 

Протягом другого кола змагань Барселона більшість матчів проти команд із верхньої частини таблиці проведе на своєму полі. Це стосується дуелей і з Атлетико, і з Бетисом, і з Осасуною, і зі Сосьєдадом, і зі самим Реалом. Столичний клуб очікують непрості візити у Севілью та Сан-Себастьян. У гонці за титул дрібниць не буває, тому така перевага "блаугранас" — стратегічна. 

Провал у Лізі чемпіонів — допомога успіху в Ла Лізі

Другий рік поспіль Барселона лишається за бортом плей-оф основного раунду найбільш престижного європейського турніру. Для неї це серйозний удар — як з точки зору іміджу, так і з огляду на фінансові втрати. Проте в боротьбі з Реалом за титул кращого повороту подій придумати важко. 

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Звісно, на словах Барселона прагнула дійти до фіналу Ліги Європи й виграти турнір. Однак ціна успіху в Примері та ЛЄ різниться у геометричній прогресії. Як і очікувалося, пріоритет виявився очевидним, і дуель з МЮ була принесена в "жертву" більш бажаному трофею.    

Фото - Getty Images

Дуель Левандовський – Бензема як вирішальна цеглина фундаменту

Карім Бензема та Роберт Левандовський — наддосвідчені виконавці. Обидва належать до зірок першої величини, обидва виграли на клубному рівні все. 

Проте зараз усе складається так, що невблаганна старанність поляка, який після переїзду в Каталонію відчув другу молодість, виглядає аспектом більш значущим, ніж відносна самозаспокоєність француза, який відчуває дефіцит нових викликів. З початку сезону Роберт забив уже 25 голів у всіх турнірах проти 19 вдалих спроб Каріма. Й наразі тенденційність виступів головних зірок команд складається не на догоду клубу володаря Золотого м’яча. 

Максим Салівон, Чемпіон

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