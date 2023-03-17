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Мудрик відреагував на жеребкування ЛЧ: з'явилось відео із тренування Челсі

Сьогодні 20:20 Андрій Дунець 740 0
Михайло виказав зацікавленість
Мудрик відреагував на жеребкування ЛЧ: з'явилось відео із тренування Челсі
#Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик прокоментував жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якого Челсі доведеться зіграти з мадридським Реалом.

В офіційному твіттері лондонського клубу опублікували відео із реакцією Мудрика, який прийшов на тренування.

"Реал Мадрид, дуже цікаво", - сказав футболіст.

Чвертьфінальне протистояння між Челсі та Реалом розпочнеться 12 квітня у Лондоні, а закінчиться 18 квітня в Мадриді.

Нагадаємо, нещодавно Мудрик став героєм шоу, на якому одноклубники порівняли його із Мбаппе.

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