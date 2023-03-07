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Мудрику може загрожувати зниження зарплати в Челсі

Сьогодні 18:55 1513 0
Шанси клубу на потрапляння до Ліги чемпіонів досить низькі
Мудрику може загрожувати зниження зарплати в Челсі
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - sport.ua.

Деяким футболістам Челсі загрожує скорочення зарплати, якщо команда не проб'ється до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Про це повідомляє The Telegraph.

З появою в клубі нового керівництва на чолі з Тоддом Боелі у Челсі змінився підхід до укладання контрактів: бонуси підвищилися, а гарантована частина зарплат стала нижчою.

Таким чином, зарплата більшості гравців, яких Челсі підписав в останні два трансферні вікна, скоротиться на 25 і більше відсотків, якщо команда не вийде до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Чи входить до них Михайло Мудрик - не відомо. Гравцям, які підписали контракти до зміни власника, скорочення зарплат не загрожує.

Раніше повідомлялося, що власник Челсі Боелі зацікавлений у придбанні Страсбура.

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