Мудрику може загрожувати зниження зарплати в Челсі

Шанси клубу на потрапляння до Ліги чемпіонів досить низькі

Деяким футболістам Челсі загрожує скорочення зарплати, якщо команда не проб'ється до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Про це повідомляє The Telegraph.

З появою в клубі нового керівництва на чолі з Тоддом Боелі у Челсі змінився підхід до укладання контрактів: бонуси підвищилися, а гарантована частина зарплат стала нижчою.

Таким чином, зарплата більшості гравців, яких Челсі підписав в останні два трансферні вікна, скоротиться на 25 і більше відсотків, якщо команда не вийде до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Чи входить до них Михайло Мудрик - не відомо. Гравцям, які підписали контракти до зміни власника, скорочення зарплат не загрожує.

Раніше повідомлялося, що власник Челсі Боелі зацікавлений у придбанні Страсбура.