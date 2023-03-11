3 роки тому Ілічич зробив унікальний покер у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

10 березня 2020 року півзахисник Аталанти Йосип Ілічич відзначився чотирма голами в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Валенсії.

Загалом в історії Ліги чемпіонів (без урахування Кубка чемпіонів. - ред.) футболісти 18 разів (2 з них - пента-трики. - ред.) робили покер, однак випадок словенця унікальний - він - перший і єдиний зробив це у виїзному матчі плей-оф.

Нагадаємо, в історії з покерами в Лізі чемпіонів є й український слід - а груповій стадії сезону 2005/06 Андрій Шевченко забив за Мілан 4 голи у ворота Фенербахче.

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