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Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО

Сьогодні 16:41 Андрій Твердохліб 12240 0
Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО
#Ліга чемпіонів, #Фенербахче, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

27 липня 2022 року київське Динамо зіграє матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Із цього приводу згадуємо покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче на груповій стадії ЛЧ-2005/06. Сподіваємося, динамівці будуть натхненні прикладом легендарного українського футболіста, виходячи ввечері на поле стамбульського стадіону Шюкрю Сараджоглу. 

Раніше Чемпіон писав про всі випадки в Лізі чемпіонів, коли одному гравцеві вдавалося забити 4 та більше голів у матчі Ліги чемпіонів.

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