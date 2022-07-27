Джерело - Чемпіон.

27 липня 2022 року київське Динамо зіграє матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Із цього приводу згадуємо покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче на груповій стадії ЛЧ-2005/06. Сподіваємося, динамівці будуть натхненні прикладом легендарного українського футболіста, виходячи ввечері на поле стамбульського стадіону Шюкрю Сараджоглу.

Раніше Чемпіон писав про всі випадки в Лізі чемпіонів, коли одному гравцеві вдавалося забити 4 та більше голів у матчі Ліги чемпіонів.

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