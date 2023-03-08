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Петраков підписав контракт із союзником росії, який передавав зброю, – Федорчук розкритикував дії екстренера збірної України

Сьогодні 14:15 Андрій Дунець 289 0
Тренер міг не розуміти, що робить, вважає експерт
Петраков підписав контракт із союзником росії, який передавав зброю, – Федорчук розкритикував дії екстренера збірної України
#Олександр Петраков, #Олег Федорчук, #Збірна Вірменії з футболу

Джерело - FanDay.

Колишній український футболіст, а нині тренер Олег Федорчук прокоментував дії нового наставника збірної Вірменії Олександра Петракова, який напередодні викликав до команди 4-х гравців із чемпіонату росії (терористичної країни).

Свою думку Федорчук висловив у інтерв'ю FanDay.

"Нам давно час відійти від ілюзій щодо свідомості спортсменів, артистів. Це дуже специфічні професії, які мають на увазі дуже замкнене коло спілкування. Я працюю у футболі 46 років і знаю інтелектуальний рівень футболістів і тренерів, чим вони живуть. Повірте мені, багато речей. вони не так інтерпретують, як воно насправді відбувається.

І те, що найпатріотичніший Тимощук виявився не на тому березі – це вам яскрава ілюстрація. Так само і по Петракову, він заявляв одне, а підписує контракт із союзником росії, яка передавала зброю. Або він не знає цього, або він тоді був нечесний.

Потрібно раз і назавжди для себе з'ясувати, що футболісти не мають політичної свідомості. Наприклад, є група гравців Шахтаря, не хочу зараз комусь псувати вечір, у 14-му році на блокпості, виїжджаючи з Донецька, дуже цілувалися та обіймалися з "днрівцями", які вбивали наших людей. Потім ці гравці грали у нашій збірній, і зараз від них "Слава Україні" та все інше. Це малі діти, які не завжди розуміють, що вони роблять.

Петраков такий самий, я його знаю років 40. Тому не вважаю його такою людиною, яка розуміє все, що він робить. Я не кажу, що він обмежений якийсь, ви повинні зрозуміти, що дуже вузьке коло спілкування у спортсменів вони не усвідомлюють.

Звичайно [виклик гравців із чемпіонату росії до збірної Вірменії] це неправильно, але якби він не заявляв про свою проукраїнську позицію, я б і не помітив цього. Адже навіть коли вірмени нещодавно з нами грали, вони мали багато легіонерів із РФ. А так Петраков заявляє одне, а демонструє інше, це і є незрозуміле. Я засмучений його поведінкою, але не здивований", - сказав Федорчук.

Нагадаємо, що Петракова представили головним тренером збірної Вірменії в січні цього року, а його список на перший збір команди також публічно розкритикував Йожеф Сабо.

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