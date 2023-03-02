Зінченко номінований на звання найкращого гравця Арсенала

Арсенал розпочав голосування за найкращого гравця лютого.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Претендентами на нагороду стали Букайо Сака, Жоржінью, Габріел та Олександр Зінченко.

"Ще один видатний місяць для нашого захисника, який вже вдруге поспіль номінований на нагороду.

Його найкращим моментом став перший гол у Прем'єр-лізі на Вілла Парк. За п'ять матчів він 34 рази відібрав м'яч, віддав 329 передач і створив п'ять гольових моментів для своєї команди, граючи в типовому для себе стилі", - йдеться в описі Зінченка.