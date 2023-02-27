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Шахтар викупить Мудрика в Челсі після війни: Срна зробив гучну жартівливу заяву про українця

Сьогодні 16:57 Андрій Дунець 210 0
Цікаво, як сам Мудрик сприйняв такий жарт?
Шахтар викупить Мудрика в Челсі після війни: Срна зробив гучну жартівливу заяву про українця
#Челсі, #Шахтар, #Дарійо Срна, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна висловився про старт кар'єри Михайла Мудрика в лондонському Челсі.

Легенда "гірників" завітав до подкасту Football Ramble.

"Михайло — вихованець нашої академії, чудова людина, чудовий гравець. На жаль, зараз у Челсі він не в доброму гуморі, але він має всі якості, аби бути одним із найкращих гравців прем’єр-ліги в найближчі кілька років.

Мудрик нещасливий у Челсі, і ми не можемо звинувачувати його в цьому. Команда зараз у безладі, вони не вигравали понад місяць, і незрозуміло, звідки прийде їхня наступна перемога. Тим часом клуб, до якого міг перейти Мудрик, Арсенал, на вершині АПЛ. Ми не можемо не думати, що Михайло, можливо, хотів би приєднатися до "канонірів". Зрештою, не біда, після війни Шахтар викупить Мудрика", - іронічно заявив Срна.

Нагадаємо, старт Михайла Мудрика в Челсі вийшов неоднозначним: після яскравого виходу на заміну в матчі проти Ліверпуля було чотири непереконливих блідих гри в АПЛ та одна - в Лізі чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

Відома оцінка Мудрика за матч із Тоттенгемом

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