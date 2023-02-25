Мудрик знову розриває на тренуванні Челсі: партнери просто не встигають за українцем - ВІДЕО

Михайло продовжує вливатись у колектив

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик укотре відзначився кількома ефектними діями на тренуванні Челсі.

Відповідне відео з'явилось в інстаграмі лондонського клубу. На короткому ролику видно, як Мудрик "крутить в'язи" одноклубникам, зокрема Хакіму Зієшу та Рубену Лофтус-Чіку.

Відео

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Chelsea FC (@chelseafc)

Нагадаємо, старт Михайла Мудрика в новій команді вийшов неоднозначним: після яскравого виходу на заміну в матчі проти Ліверпуля було три непереконливих блідих гри в АПЛ та одна - в Лізі чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

Мудрик ледь не врятував Челсі від поразки в матчі зі Саутгемптоном: відео удару українця

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua