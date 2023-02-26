Відома оцінка Мудрика за матч із Тоттенгемом

Джерело - Чемпіон.

За матч 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги з Тоттенгемом український вінгер Челсі Михайло Мудрик отримав оцінку 5,9 бала.

Про це повідомляє Whoscored.

Українець з'явився на заміну на 83-й хвилині. Від порталу Whoscored 22-річний гравець отримав за проведений час оцінку 5,9 бала. Вона виявилася трохи нижчою за середню оцінку по Челсі, яка склала 6,29 бала.

Найкращим в матчі у складі Челсі визнано захисника Тьягу Сілву, який отримав 6,7 бала. Найкращим гравцем зустрічі став хавбек Тоттенгема Емерсон, який отримав оцінку 7,9.