Епічне побиття: Амосов перевершив Сторлі за точними ударами в 2,5 рази

Джерело - Чемпіон.

Українець Ярослав Амосов у домінантному стилі захистив титул чемпіона світу Bellator у бою проти американця Логана Сторлі.

Перевага за ударами українського бійця просто разюча - 439:226. За влучними - 266:103. І головне - українець абсолютно нічого не дав зробити в партері. Амосов зупинив усі 13 спроб тейкдауну (спосіб ведення поєдинку, застосовуючи який бій переводять зі стійки в партер на настил для продовження бою з суперником, що знаходиться внизу. У партері суперники продовжують поєдинок у боротьбі чи розмінюються ударами. - ред). Саме навички боротьби - головний козир американського бійця.

Амосов переміг Сторлі за одностайним рішенням суддів. На записках усіх трьох суддів значиться рахунок 30:25. Для Амосова це перший захист титулу, який він здобув у бою проти бразильця Ліми. Український непереможний боєць має феноменальну статистику - 27 перемог у 27 поєдинках.

Нагадаємо, чемпіонський титул Амосов здобув у двобої з бразильцем Дугласом Лімою, а в травні 2022-го мав захищати його в поєдинку проти Майкла Пейджа, але скасував бій через те, що служив у лавах територіальної оборони Ірпеня.

Історія чемпіона з Ірпеня: шлях Ярослава Амосова від війни до захисту чемпіонського титулу Bellator

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