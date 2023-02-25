29 років тому 16-річна Оксана Баюл принесла Україні першу золоту медаль Олімпійських ігор

Джерело - Чемпіон.

25 лютого 1994 року - історичний день не лише для українського спорту, а й для світового. У норвезькому Ліллегаммері 16-річна українська фігуристка Оксана Баюл здобула першу для України золоту медаль Олімпійських ігор.

Назавжди перша!

Змагання фігуристок в Ліллегаммері запам'яталися драматичними подіями з відтінком криміналу. Фаворитками Ігор були дві американки: Тоня Гардінг та Ненсі Керріган.

За кілька тижнів до Олімпіади найнятий Гардінг прихильник напав на Керріган і перебив їй ногу залізним прутом, проте завдяки лікарям останній вдалося одужати до Олімпіади. Гардінг змогла взяти участь в іграх завдяки адвокатам.

Інша неприємна подія сталася під час тренування перед довільною програмою. Юна українка зіткнулася з німкенею Танею Шевченко та зазнала серйозної травми. Ковзан німкені на три сантиметри увійшов в окістя Оксани. Українській спортсменці наклали декілька швів, та через два дні, накачана знеболювальними, вона все ж вийшла на завершальну - довільну програму.

Вийшла і перемогла, незважаючи ні на що...

Оксана впевнено виконала всі елементи та вже збиралася завершувати виступ потрійним стрибком, коли крізь шум глядачів почула крики від тренерів. Галина Змієвська і Віктор Петренко, які відчували, що українка все ще поступається американці, кричали: "Тобі потрібна комбінація!". Баюл за 15 секунд до кінця змінила програму і з останньою нотою виконала каскад подвійний аксель — подвійний кожух.

Після завершення програми з Оксаною трапився нервовий зрив, відеокадри якого облетіли увесь світ. Четверо з дев'яти суддів віддають перемогу Керріган, ще четверо — Баюл. Усе вирішив німецький суддя, колишній чемпіон світу Ян Гоффманн, який поставив Оксані кращі оцінки за артистизм і цим вивів на перше місце.

Цікаві факти:

На час своєї перемоги Оксана Баюл — наймолодша олімпійська чемпіонка із зимових видів спорту (на наступній Олімпіаді її рекорд було перевершено американкою Тарою Ліпінською);

Вона також є наймолодша за всі роки українська олімпійська чемпіонка.

Напередодні

За два дні до вирішального прокату, дівчата представили свої "короткі програми". Виступ юної фігуристки з Дніпра увійшла в аннали світового фігурного катання, як одна з найкращих за всю історію цього виду спорту. Переглянути та насолодитися "Чорним лебедем" Баюл можна ТУТ.

Цікавий факт. Підняття українського прапора на церемонії нагородження довелося чекати 45 хвилин. Виявилося, що в організаторів не було гімну України, бо ніхто не очікував на перемогу українських спортсменів. Організатори запропонували поставити замість нього або гімн СРСР, або гімн Росії, або олімпійський гімн, але українська делегація відмовилась.

У керівника української делегації фігуристів Людмили Михайловської була в готелі касета з українським гімном, і вона помчала за ним. У результаті того дня вперше пролунав гімн України на Олімпійських іграх, але прапор України організатори примудрилися підняти догори дриґом.

Після того випадку Баюл, отримуючи запрошення на офіційні заходи, насамперед ставить умову — щоб були в наявності атрибути її країни. І всі її майстер — класи починаються з того, що під звуки українського гімну підіймається синьо-жовтий прапор.

Потім був переїзд до США, проблеми з алкоголізмом, власний бізнес і відмова (у 2021 році. - ред.) від українського громадянства на користь американського. Але то вже інша історія...

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